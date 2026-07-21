Λούβρο: Ανοίγει και πάλι η αίθουσα που έγινε η ληστεία

Ανοίγει και πάλι για το κοινό η αίθουσα «Απόλλων» στο Λούβρο, για πρώτη φορά μετά τη ληστεία με λεία αξίας 88 εκατομμύριων ευρώ.

Τα πολύτιμα εκθέματα, αυτά που δεν είχαν κλαπεί, δεν θα βρίσκονται πλέον εκεί, καθώς ο χώρος επιστρέφει στον αρχικό του ρόλο ως γκαλερί του 17ου αιώνα, όπως δήλωσε αρμόδια πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο ειδήσεων.

«Η αίθουσα θα ανοίξει την Τετάρτη», ανέφερε η ίδια πηγή, επιβεβαιώνοντας το σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Le Parisien, ενώ πρόσθεσε ότι το «παρών» θα δώσει και η Υπουργός Πολιτισμού, Κατρίν Πεγκάρντ.

Σε συνέντευξή του στην Le Parisien, ο πρόεδρος του μουσείου, Κριστόφ Λεριμπό, εξήγησε ότι απομακρύνθηκαν οι συλλογές και τα πολύτιμα αντικείμενα που εκτίθενταν εκεί.

Θα δημιουργηθεί άλλος χώρος για τα πολύτιμα εκθέματα

Στις 19 Οκτωβρίου 2025, ληστές μεταμφιεσμένοι σε εργάτες οικοδομής εισέβαλαν το πρωί στην αίθουσα χρησιμοποιώντας γερανοφόρο όχημα. Απέσπασαν οκτώ στέμματα και βασιλικά κοσμήματα, τα οποία παραμένουν άφαντα.

Όσο για τα κοσμήματα που γλίτωσαν, «πρόκειται να δημιουργήσουμε έναν ασφαλή χώρο, ένα θησαυροφυλάκιο χωρίς παράθυρα, σε διαφορετικό σημείο του μουσείου», δήλωσε ο Λεριμπό.

«Είναι ένα μεγάλο έργο και πρέπει να βρούμε την κατάλληλη τοποθεσία, αλλά και τη χρηματοδότηση», πρόσθεσε.

Η διάρρηξη στο Λούβρο σοκάρισε την κοινή γνώμη παγκοσμίως, αποκαλύπτοντας σοβαρά κενά ασφαλείας στο πιο πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου, το οποίο υποδέχεται περίπου εννέα εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.

Παράλληλα, η κλοπή πυροδότησε εσωτερική κρίση στο ίδρυμα, οδηγώντας στην αντικατάσταση της προέδρου Λοράνς ντε Καρ από τον Κριστόφ Λεριμπό.

Με πληροφορίες από AFP