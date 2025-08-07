Λος Άντζελες: Γυναίκα χόρευε στη στέγη και «κόλλησε» στην καμινάδα

Μια γυναίκα περίπου 30 ετών διασώθηκε από πυροσβέστες στο Λος Άντζελες, αφού εντοπίστηκε παγιδευμένη μέσα σε καμινάδα κτιρίου σε πάρκο στο Σαν Φερνάντο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, μετά από πολλαπλές κλήσεις στις αρχές για μια γυναίκα που χόρευε και κουνούσε τα χέρια της στην οροφή δημοτικού κτιρίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες (LAFD), η κλήση για βοήθεια ελήφθη γύρω στις 7:30 μ.μ. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τη γυναίκα εγκλωβισμένη σε βάθος περίπου ενός μέτρου μέσα σε μια στενή καμινάδα αποθήκης του τοπικού τμήματος πάρκων και αναψυχής.

Η γυναίκα είχε τις αισθήσεις της κατά την άφιξη των διασωστών, οι οποίοι σταθεροποίησαν τη θέση της και την απεγκλώβισαν χρησιμοποιώντας ένα σύστημα σχοινιών. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από το επάνω μέρος του καπναγωγού, χωρίς να προκληθούν ζημιές στη δομή του κτιρίου.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο και η κατάστασή της δεν κρίνεται σοβαρή. Όπως διευκρίνισε η LAFD, το δημοτικό κτίριο δεν χρησιμοποιείται για στέγαση ή υπηρεσίες προς το κοινό, αλλά αποκλειστικά για αποθήκευση.

Η αστυνομία του Σαν Φερνάντο έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού, καθώς η γυναίκα δεν φαίνεται να έχει κάποια σχέση με το δημοτικό πάρκο ή το προσωπικό του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν τον εγκλωβισμό της, εθεάθη να χορεύει και να κινεί τα χέρια της στην οροφή, προτού σκαρφαλώσει στην καμινάδα.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει αν η γυναίκα θα αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς να καταγραφούν υλικές ζημιές στο κτίριο.