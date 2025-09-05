Λωρίδα της Γάζας: Ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε να πλήττει πολυώροφα κτίρια στην Πόλη της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως θα ξεκινήσει να στοχοθετεί πολυώροφα κτίρια, που έχουν μετατραπεί όπως ισχυρίζεται σε «τρομοκρατικές υποδομές», στην Πόλη της Γάζας, πριν από την έναρξη της επιχείρησης που έχει αναγγείλει προκειμένου να καταλάβει την πόλη.

"Τις επόμενες ημέρες, ο στρατός θα πραγματοποιήσει ακριβή και στοχευμένα πλήγματα εναντίον τρομοκρατικών υποδομών που συνιστούν άμεση απειλή για τους στρατιώτες", ανέφερε ο στρατός σε μια ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι πολυώροφα κτήρια θα τεθούν ιδιαίτερα στο στόχαστρο.

Πριν από τα πλήγματα «θα ληφθούν πολλά μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί όσο είναι δυνατό ο κίνδυνος να προκληθούν θύματα μεταξύ των αμάχων, κυρίως στοχευμένες προειδοποιήσεις, χρήση πυρομαχικών ακριβείας, αεροπορική επιτήρηση και ενισχυμένες πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Λίγο μετά, με νέα ανακοίνωση ο στρατός του Ισραήλ είπε πως έπληξε ένα πολυώροφο κτίριο, στο οποίο «η Χαμάς είχε εγκαταστήσει υποδομές πάνω και κάτω, από τις οποίες κατεύθυνε τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον των στρατευμάτων των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF) στην περιοχή».

Χαμάς: Νέο βίντεο με ομήρους

Η Χαμάς δημοσίευσε βίντεο, που δείχνει δύο ομήρους στη Γάζα και ζητά να μην προχωρήσει η κατάληψη στην Πόλη της Γάζας.

Συγκεκριμένα, η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς έδωσε την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου στη δημοσιότητα, πλάνα που φέρεται να δείχνουν δύο ομήρους, οι οποίοι απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, ζωντανούς στη Γάζα, στα τέλη του περασμένου μήνα.

Στο βίντεο, ο ένας όμηρος καταγράφεται την ώρα που βρίσκεται μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο κινείται σε γειτονιά με κατεστραμμένα κτίρια, να καλεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην προχωρήσει στη σχεδιαζόμενη στρατιωτική επίθεση για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας.

Ο όμηρος, που αργότερα φαίνεται να συναντάται με έναν ακόμη κρατούμενο, δηλώνει ότι βρίσκεται στην Πόλη της Γάζας και ότι το βίντεο τραβήχτηκε στις 28 Αυγούστου 2025.

Το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα το βίντεο ή την ημερομηνία λήψης του.

Τουλάχιστον 44 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια των ισραηλινών επιθέσεων σε όλη τη Γάζα από σήμερα τα ξημερώματα, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 30 στην Πόλη της Γάζας, όπως δήλωσαν ιατρικές πηγές. Το Al Jazeera έκανε νωρίτερα αναφορά, για τουλάχιστον επτά παιδιά που έχουν σκοτωθεί σε εντεινόμενες επιθέσεις στην πόλη της Γάζας την Παρασκευή.