Λωρίδα της Γάζας: Το Ισραήλ δίνει εντολή εκκένωσης για πρώτη φορά μετά την έναρξη της εκεχειρίας

Οι ισραηλινές δυνάμεις έδωσαν εντολή σε δεκάδες οικογένειες Παλαιστινίων στη νότια Λωρίδα της Γάζας να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στην πρώτη αναγκαστική εκκένωση μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου.

Κάτοικοι της Μπάνι Σουχάιλα, ανατολικά της Χαν Γιούνις, δήλωσαν ότι έγινε ρίψη φυλλαδίων χθες, Δευτέρα, στις οικογένειες που ζουν σε καταυλισμούς με σκηνές στην περιοχή Αλ-Ρεκέμπ.

«Επείγον μήνυμα. Η περιοχή είναι υπό τον έλεγχο των IDF (Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων). Πρέπει να απομακρυνθείτε αμέσως», ήταν το μήνυμα στα φυλλάδια, γραμμένα στα αραβικά, τα εβραϊκά και τα αγγλικά, τα οποία έριξε ο στρατός στη συνοικία Αλ-Ρεκέμπ στην πόλη Μπάνι Σουχάιλα.

Στον διετή πόλεμο πριν από την κατάπαυση πυρός η οποία υπεγράφη με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ τον Οκτώβριο, το Ισραήλ έριξε φυλλάδια σε περιοχές όπου στη συνέχεια έγινε έφοδος ή βομβαρδίστηκαν, με αποτέλεσμα κάποιες οικογένειες να αναγκαστούν επανειλημμένα να μετακινηθούν.

Κάτοικοι και πηγή στην ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς δήλωσε ότι, από τότε, ήταν η πρώτη φορά που έγινε ρίψη φυλλαδίων. Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών για την επόμενη φάση της εκεχειρίας

Η κατάπαυση πυρός δεν έχει προχωρήσει πέρα από την πρώτη της φάση, στο πλαίσιο της οποίας έχουν σταματήσει οι σφοδρές συγκρούσεις, το Ισραήλ έχει αποσυρθεί από λιγότερο από τη μισή Γάζα και η Χαμάς απελευθέρωσε ομήρους με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους και φυλακισμένους.

Ουσιαστικά το σύνολο του πληθυσμού των 2 και πλέον εκατομμυρίων ανθρώπων έχει περιοριστεί περίπου στο ένα τρίτο του εδάφους της Γάζας, κυρίως σε αυτοσχέδιες σκηνές και κατεστραμμένα κτίρια, όπου η ζωή συνεχίζεται υπό τον έλεγχο διοίκησης που τελεί υπό την ηγεσία της Χαμάς.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για μεγάλες παραβάσεις της εκεχειρίας και παραμένουν σε απόσταση σε ό,τι αφορά τα δυσκολότερα βήματα που σχεδιάζονται για την επόμενη φάση.

«Είναι η τέταρτη ή πέμπτη φορά που επεκτείνουν την κίτρινη γραμμή από τον περασμένο μήνα»

Ο Μαχμούντ, κάτοικος από την περιοχή Μπάνι Σουχάιλα, που δεν ήθελε να αναφέρει το επώνυμό του, δήλωσε ότι οι εντολές εκκένωσης επηρεάζουν τουλάχιστον 70 οικογένειες, που ζουν στην περιοχή σε σκηνές και σπίτια, κάποια εκ των οποίων μερικώς κατεστραμμένα.

«Εγκαταλείψαμε την περιοχή και μετεγκατασταθήκαμε δυτικά. Ίσως είναι η τέταρτη ή πέμπτη φορά που η κατοχή επέκτεινε την κίτρινη γραμμή από τον περασμένο μήνα», δήλωσε ο ίδιος στο Reuters τηλεφωνικά από τη Χαν Γιούνις, αναφερόμενος στη γραμμή πίσω από την οποία έχει αποσυρθεί το Ισραήλ.

«Κάθε φορά τη μετακινούν 120 με 150 μέτρα εντός του υπό παλαιστινιακό έλεγχο εδάφους, παίρνοντας περισσότερη γη», δήλωσε ο Μαχμούντ.

Ο Ισμαΐλ Αλ-Ταουάμπτα, διευθυντής του γραφείου Τύπου της ελεγχόμενης από τη Χαμάς κυβέρνησης, δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός επέκτεινε την περιοχή υπό τον έλεγχό του στην ανατολική Χαν Γιούνις πέντε φορές μετά την εκεχειρία, αναγκάζοντας σε εκτοπισμό τουλάχιστον 9.000 ανθρώπους.

«Τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής έριξαν προειδοποιητικά φυλλάδια ζητώντας την αναγκαστική εκκένωση της περιοχής Μπάνι Σουχάιλα στο Κυβερνείο της ανατολικής Χαν Γιούνις, σε ένα μέτρο που εμπίπτει στην πολιτική εκφοβισμού και πίεσης στους πολίτες», δήλωσε ο Ταουάμπτα στο Reuters.

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι νέες εντολές εκκένωσης επηρεάζουν περίπου 3.000 ανθρώπους.

«Η κίνηση δημιούργησε μια κατάσταση αποδιοργάνωσης των ανθρωπιστικών υπηρεσιών, αύξησε την πίεση στις ήδη περιορισμένες περιοχές καταφυγίου και επιδείνωσε περαιτέρω την εσωτερική κρίση εκτοπισμού στο κυβερνείο», πρόσθεσε ο Ταουάμπτα.

Ο ισραηλινός στρατός έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι έχει ανοίξει πυρ αφού ταυτοποίησε «τρομοκράτες», όπως τους χαρακτήρισε, να διασχίζουν την κίτρινη γραμμή και να πλησιάζουν τα στρατεύματά του, θέτοντας άμεση απειλή γι' αυτά.

Συνεχίζει να πραγματοποιεί αεροπορικά πλήγματα και στοχευμένες επιχειρήσεις σε όλη τη Γάζα. Ο ισραηλινός στρατός έχει δηλώσει ότι αντιμετωπίζει με τη «μέγιστη σοβαρότητα» τις όποιες απόπειρες οργανώσεων μαχητών στη Γάζα να επιτεθούν στο Ισραήλ.

Με βάση τις μελλοντικές φάσεις της εκεχειρίας που δεν έχουν ακόμα καθοριστεί, το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς, την περαιτέρω απόσυρση του Ισραήλ καθώς και μια διεθνώς υποστηριζόμενη διοίκηση που θα ανοικοδομήσει τη Γάζα.

Περισσότεροι από 460 Παλαιστίνιοι και τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με αναφορές, από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία.

Με πληροφοφίες από Reuters