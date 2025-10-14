Λωρίδα της Γάζας: Η Χαμάς ανακοίνωσε πως θα παραδώσει απόψε άλλες τέσσερις σορούς ομήρων

Η Χαμάς ενημέρωσε τους μεσολαβητές ότι θα αρχίσει να παραδίδει τις σορούς τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων στις 22.00 απόψε τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδας), όπως είπε στο Reuters ένας αξιωματούχος που μετέχει στην επιχείρηση.

Νωρίτερα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι είπαν ότι η μεθοριακή διάβαση της Ράφα, μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, θα παραμείνει κλειστή τουλάχιστον μέχρι και αύριο, ενώ η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα θα περιοριστεί, σε μια προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Χαμάς ώστε να επιστρέψει όλες τις σορούς των νεκρών ομήρων.

Οι κυρώσεις έρχονται μετά από εκτιμήσεις ισραηλινών αξιωματούχων ότι η Χαμάς «δεν έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για την επιστροφή των υπόλοιπων σορών των ομήρων».

Χθες, η οργάνωση απελευθέρωσε 20 ζωντανούς ομήρους και παρέδωσε τα σώματα τεσσάρων νεκρών ομήρων, ενώ 24 σώματα παραμένουν στη Γάζα.

Υπενθυμίζεται πως χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε τη συμφωνία για την ειρήνη ανάμεσα σε Ισραήλ και στη Χαμάς, κάνοντας λόγο για μία «υπέροχη ημέρα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι στο εξής στη Μέση Ανατολή θα βασιλεύει «η ειρήνη». «Καταφέραμε μαζί αυτό που όλος ο κόσμος νόμιζε αδύνατον. Επιτέλους, έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή», είπε.