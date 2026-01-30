Λωρίδα της Γάζας: Ανοίγει την Κυριακή το πέρασμα της Ράφα

Το Ισραήλ θα επαναλειτουργήσει την Κυριακή το συνοριακό πέρασμα της Ράφα για τη μετακίνηση πολιτών μεταξύ της Γάζας και της Αιγύπτου, ανακοίνωσε κυβερνητική υπηρεσία. Πρόκειται για το πρώτο άνοιγμα από τον Μάιο του 2024.

Η ισραηλινή κυβερνητική υπηρεσία που συντονίζει την πολιτική για τη Γάζα, η COGAT, δεν διευκρίνισε πόσοι - από τους περισσότερους από δύο εκατομμύρια - κατοίκους της Γάζας θα επιτρέπεται να διέρχονται ημερησίως από το πέρασμα.

«Η επιστροφή κατοίκων από την Αίγυπτο στη Λωρίδα της Γάζας θα επιτραπεί, σε συντονισμό με την Αίγυπτο, αποκλειστικά σε όσους εγκατέλειψαν τη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου και μόνο κατόπιν προηγούμενου ελέγχου ασφαλείας από το Ισραήλ», ανέφερε η υπηρεσία.

Το Ισραήλ κατέλαβε το συνοριακό πέρασμα τον Μάιο του 2024, περίπου εννέα μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα. Η επαναλειτουργία του αποτελούσε βασικό όρο της πρώτης φάσης του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, μετά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο.

Το Ισραήλ είχε δηλώσει ότι θα άνοιγε το πέρασμα μόνο αφού ανακτηθεί η σορός του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου που κρατούνταν στη Γάζα - κάτι που συνέβη αυτή την εβδομάδα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι το Ισραήλ επιδιώκει να περιορίσει τον αριθμό των Παλαιστινίων που εισέρχονται στη Γάζα μέσω του περάσματος με την Αίγυπτο, ώστε να επιτρέπεται η έξοδος περισσότερων ατόμων από όσους εισέρχονται. Η Αίγυπτος δεν έχει αποδεχθεί αυτή την πρόταση.

Πηγή με γνώση του θέματος ανέφερε ότι το πέρασμα θα ανοίξει παρά τις συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ επιθυμεί να επιτρέπεται η επιστροφή περίπου 150 ατόμων ημερησίως.

Το άνοιγμα του περάσματος θα αφορά αποκλειστικά τη διέλευση προσώπων, παρά το γεγονός ότι η Γάζα εξακολουθεί να έχει επείγουσες ανάγκες σε ανθρωπιστική βοήθεια, την οποία οργανώσεις αρωγής καταγγέλλουν ότι παρεμποδίζεται από ισραηλινούς περιορισμούς.

Με πληροφορίες από Reuters