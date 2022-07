«Lord of the Rings: The Rings of Power»: Κυκλοφόρησε νέο, μεγαλύτερο τρέιλερ -Μυστήριο με τον Sauron

Η Amazon Studios έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη σειρά Lord of the Rings: The Rings of Power.

Το νέο τρέιλερ ξετυλίγει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για τη νέα σειρά του συγγραφέα, Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν.

Οι φαν βλέπουν την Galadriel (Μόρφιντ Κλάρκ) να στέκεται μπροστά από άδεια κράνη, υποδηλώνοντας τις απώλειες που σημειώθηκαν στον τελευταίο μεγάλο πόλεμο για την εξάλειψη του κακού από τον κόσμο.

Παίρνουν, δε, και μια γεύση από τον Sauron, ο οποίος εργάζεται ήδη για να ανακτήσει την εξουσία. Το ποιος τον υποδύεται παραμένει μυστήριο, καθώς στην οθόνη εμφανίζονται μόνο μέρη του σώματος του χαρακτήρα.

Το έπος διαδραματίζεται χιλιάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα των βιβλίων του Τόλκιν, The Hobbit και The Lord of the Rings.

Οι περιπέτειες εκτυλίσσονται στη Μέση Γη του Τόλκιν αλλά η σειρά ακολουθεί διαφορετική ιστορία από τις εμβληματικές ταινίες και θα μυήσει τους λάτρεις των ταινιών στους θρύλους της Δεύτερης Εποχής της ιστορίας της Μέσης Γης, που για πρώτη φορά θα προβληθούν στην οθόνη.

Η σειρά θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο και πρόκειται για μία τις ακριβότερες παραγωγές αξίας 1 δισ. λιρών, σύμφωνα με τον Guardian. Η πρώτη σεζόν των οκτώ επεισοδίων φέρεται να κόστισε επιπλέον 465 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας πιθανότατα το «The Rings of Power» την πιο ακριβή τηλεοπτική σειρά στην ιστορία.