Λονδίνο: Τρεις νεκροί μετά από φωτιά στη White City

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε στο δυτικό Λονδίνο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα «μονώροφο περίπτερο» στην περιοχή White City, με τις φλόγες να καταστρέφουν περισσότερο από το μισό κτίριο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου, δύο άτομα εντοπίστηκαν νεκρά στο σημείο, ενώ ένας τρίτος τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του.

Η Πυροσβεστική δέχθηκε συνολικά 19 κλήσεις για το περιστατικό, με την πρώτη να καταγράφεται λίγο πριν από τις 19:00, μεταδίδει το Sky News.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις από τους πυροσβεστικούς σταθμούς του North Kensington, του Acton και του Chiswick. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο περίπου στις 21:25.

An Incident Support Unit from London Fire Brigade has arrived at the scene of the major fire on India Way in White City. Police have confirmed the area is now being treated as a crime scene while investigations into the cause of the blaze get underway. The fire was brought under… pic.twitter.com/HQLu8aE1N7 — Breaking News London (@NewsNowLondon) June 20, 2026

Παράλληλα, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου παρείχε βοήθεια σε συνολικά εννέα άτομα. Όπως ανέφερε εκπρόσωπός της, «παρά τις έντονες προσπάθειες των πληρωμάτων μας, δύο ασθενείς διαπιστώθηκε ότι είχαν αποβιώσει επί τόπου». Τρεις ακόμη τραυματίες διακομίστηκαν σε εξειδικευμένο κέντρο τραύματος, ενώ τέσσερα άτομα έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησαν από το σημείο χωρίς να χρειαστεί νοσηλεία.

Αξιωματικοί της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Μητροπολιτικής Αστυνομίας έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια της φωτιάς.

Σε ανακοίνωσή της, η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε ότι βρίσκεται σε διαδικασία ενημέρωσης των συγγενών των θυμάτων.

Με πληροφορίες από Sky News

