Λονδίνο: Τα μπαρ αποφεύγουν το τζιν της Μάργκοτ Ρόμπι λόγω ανησυχιών για αλλεργιογόνα συστατικά

Η Μάργκοτ Ρόμπι δήλωσε ότι «ανυπομονούσε» να δει τη μάρκα τζιν που είχε δημιουργήσει να διατίθεται στο αγαπημένο της μπαρ στο Λονδίνο.

Ωστόσο, η προθυμία των καταστημάτων της πόλης να πραγματοποιήσουν το όνειρό της έχει υπονομευθεί σοβαρά από τρεις λέξεις που αναγράφονται στο πλάι της φιάλης: «προειδοποίηση: περιέχει μαλάκια».

Η ηθοποιός αναγκάστηκε να αλλάξει τη συνταγή του ποτού της, αφού κορυφαία μπαρ και εστιατόρια του Λονδίνου το απέρριψαν λόγω ανησυχιών για αλλεργιογόνα, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Guardian.

Ανησυχία για αλλεργίες λόγω ποτού

Το ποτό, το Papa Salt, φιλτράρεται μέσα από κελύφη στρειδιών, κάτι που η ίδια ήλπιζε ότι θα θύμιζε τις αμμοθίνες της Αυστραλίας, όπου μεγάλωσε. Αυτό σημαίνει ότι συνιστάται σε άτομα με αλλεργία στα οστρακοειδή να μην το πίνουν, διότι αν και η διαδικασία απόσταξης του τζιν απομακρύνει τις περισσότερες πρωτεΐνες των οστρακοειδών, ορισμένες μπορεί να παραμείνουν όταν παρασκευάζεται με στρείδια. Αυτό αποτελεί ιδιαίτερο λόγο ανησυχίας για όσους πάσχουν από σοβαρές αλλεργίες. Οι αντιδράσεις στα οστρακοειδή περιλαμβάνουν την αναφυλαξία, η οποία μπορεί να αποβεί μοιραία.

Καταστήματα του Λονδίνου δήλωσαν στην εφημερίδα Guardian ότι η Ρόμπι και ο σύζυγός της, Τομ Άκερλεϊ, τους είχαν επισκεφτεί προσωπικά τους τελευταίους μήνες για να τους πείσουν να πουλήσουν το τζιν, αλλά δεν έγινε δεκτό το αίτημά τους.

«Για να προμηθευτούμε το τζιν της, θα έπρεπε να εκπαιδεύσουμε όλο το προσωπικό μας να ρωτάει τους πελάτες αν έχουν αλλεργία στα οστρακοειδή όταν παραγγέλνουν ένα G&T», είπε ένας ιδιοκτήτης μπαρ στον οποίο είχε απευθυνθεί η Ρόμπι. «Απλά δεν αξίζει τον κόπο ούτε το ρίσκο».

Ο διευθυντής ενός εστιατορίου δήλωσε: «Έχουμε ήδη αρκετά να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή, είναι μια δύσκολη περίοδος για τα εστιατόρια, δεν θέλουμε να αναγκαστούμε να ρωτάμε τους πελάτες αν έχουν αλλεργία στα μαλάκια όταν παραγγέλνουν ένα τζιν».

Ένας εκπρόσωπος της Ρόμπι επιβεβαίωσε ότι η σύνθεση του τζιν αναθεωρείται μετά από τα σχόλια που έλαβε, ενώ μια έκδοση χωρίς επεξεργασία μέσω στρειδιών αναμένεται να κυκλοφορήσει στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι τα τέλη του 2026.

Ο εκπρόσωπος της Ρόμπι δήλωσε ότι αποτελεί συνήθη πρακτική για τους πωλητές τζιν να επισκέπτονται πιθανούς σημαντικούς πελάτες και ότι η ηθοποιός αγαπούσε να επισκέπτεται τα μπαρ και τα εστιατόρια που ενδέχεται να πουλήσουν το τζιν της. Ανέφεραν ότι η Ρόμπι έχει εμπλακεί ενεργά στη διαδικασία της συνταγής και ότι, με την αφαίρεση των κελυφών, ανταποκρίθηκε στα σχόλια των ιδιοκτητών εστιατορίων του Λονδίνου.

Το τζιν της Μάργκοτ Ρόμπι

Η Ρόμπι λάνσαρε το τζιν Papa Salt στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2024 και το έχει διαθέσιμο στα Harvey Nichols και Waitrose, τα οποία προειδοποιούν για το αλλεργιογόνο.

Έχει δηλώσει: «Η αγάπη μας για το τζιν γεννήθηκε στα παμπ και τα μπαρ του Λονδίνου και εξακολουθούμε να περνάμε πολύ χρόνο στο Λονδίνο. Ανυπομονούμε να δούμε το Papa Salt στο μπαρ της γειτονιάς μας».

Ο Γκρεγκ Ντίλον, ειδικός σε αλκοολούχα ποτά που διαχειρίζεται τον ιστότοπο Great Drams, δήλωσε ότι κατανοεί γιατί οι χώροι εστίασης θα ήταν απρόθυμοι να πουλήσουν το τζιν της, όταν υπάρχουν τόσες άλλες διαθέσιμες επιλογές που δεν ενέχουν κίνδυνο αλλεργίας.

Δήλωσε στον Guardian: «Ακόμη και ένας τόσο μικρός κίνδυνος, με την απαιτούμενη εκπαίδευση και την πιθανότητα αλλεργικών αντιδράσεων, μοιάζει με μια πρόκληση που πρέπει να ξεπεράσει μια μάρκα, παρόλο που το μπουκάλι είναι όμορφο. Αν ένα προϊόν δημιουργεί έστω και ένα μικρό ζήτημα αλλεργιογόνων, το προσωπικό θα πρέπει να ρωτά τους πελάτες για αλλεργίες στα οστρακοειδή, κάτι που πολλοί χώροι μπορεί να θεωρήσουν ως περιττή επιπλοκή, ενώ τα περισσότερα τζιν δεν παρουσιάζουν αυτό το πρόβλημα.»

Το Papa Salt φέρεται να αρωματίζεται με κελύφη στρειδιών, για να θυμίζει την ακτή της Αυστραλίας όπου μεγάλωσε η Ρόμπι. Ωστόσο, ο Ντίλον είπε ότι τα κελύφη δεν προσθέτουν ιδιαίτερη γεύση σε ένα αποσταγμένο ποτό.

Ένας εκπρόσωπος της Papa Salt δήλωσε: «Ένα βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας της Papa Salt είναι το γεγονός ότι οι ιδρυτές υποστηρίζουν τακτικά τον κλάδο της εστίασης στο Λονδίνο και σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο και βλέπουν το τζιν τους στα μέρη που τους αρέσει να περνούν τον χρόνο τους. Ως αποτέλεσμα, έχουν λάβει αυτά τα σχόλια απευθείας οι ίδιοι».

«Αυτού του είδους τα σχόλια είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της μάρκας και γι' αυτό το 2025 η Papa Salt αποφάσισε να αφαιρέσει εντελώς τα κελύφη στρειδιών από το μείγμα βοτάνων, ξεκινώντας πρώτα από την αγορά της Αυστραλίας, με τη μετάβαση αυτή να ολοκληρώνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους».

Με πληροφορίες από Guardian