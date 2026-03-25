Λονδίνο: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για τον εμπρησμό στα ασθενοφόρα της εβραϊκής κοινότητας

Δύο άνδρες ηλικίας 45 και 47 ετών, συνελήφθησαν για την εμπρηστική επίθεση σε ασθενοφόρα που ανήκουν σε εθελοντική υπηρεσία της εβραϊκής κοινότητας στην περιοχή Golders Green, στο Λονδίνο.

Την είδηση έκανε γνωστή η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου και οι συλληφθέντες, που κατηγορούνται για εμπρησμό με πρόθεση να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, μεταφέρθηκαν σε αστυνομικό τμήμα για ανάκριση.

Παράλληλα, η αστυνομία διενεργεί έρευνες σε δύο διευθύνσεις που σχετίζονται με την υπόθεση.

Η επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής του Λονδίνου, δήλωσε ότι οι συλλήψεις αποτελούν σημαντική πρόοδο στην έρευνα για αυτή την «απαράδεκτη επίθεση».

Ωστόσο, επισήμανε ότι οι εικόνες από τις κάμερες ασφαλείας δείχνουν ότι πιθανώς συμμετείχαν τουλάχιστον τρία άτομα.

«Αναγνωρίζουμε ότι η τοπική κοινότητα εξακολουθεί να ανησυχεί και η έρευνά μας παραμένει ενεργή», τόνισε, ενώ επανέλαβε την έκκληση προς το κοινό να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία που θα μπορούσε να βοηθήσει την έρευνα.

Τα οχήματα ανήκουν στην οργάνωση Hatzola Northwest, μια εβραϊκή φιλανθρωπική υπηρεσία που ιδρύθηκε το 1979 και λειτουργεί με εθελοντές, παρέχοντας δωρεάν ιατρική μεταφορά και επείγουσα βοήθεια σε κατοίκους του βόρειου Λονδίνου.

Η Αστυνομία του Μητροπολιτικού Λονδίνου έχει χαρακτηρίσει εξαρχής το περιστατικό ως αντισημιτικό έγκλημα μίσους, με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία να ηγείται της έρευνας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη όλων των πιθανώς εμπλεκομένων.

Με πληροφορίες από Guardian