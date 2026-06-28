Λονδίνο: Όχημα έπεσε πάνω σε πεζούς - Συνελήφθη ένας ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας

Ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας, μετά από συγκρούση αυτοκινήτου με αρκετούς πεζούς σε πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο στο Δυτικό Λονδίνο.

Πέντε άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τα τρία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στο Ealing Broadway γύρω στις 14:30 (ώρα Βρετανίας) το Σάββατο.

Κανένας από τους τραυματισμούς δεν θεωρείται ότι θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των θυμάτων.

Όχημα παρέσυρε πεζούς στο Λονδίνο

Η Μητροπολιτική Αστυνομία ανέφερε ότι ένας 34χρονος οδηγός εγκατέλειψε τον τόπο του συμβάντος, αλλά συνελήφθη λίγο αργότερα στο κοντινό Grange Park, όπου και τέθηκε υπό κράτηση ως ύποπτος για επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα δολοφονίας.

Παρότι η αντιτρομοκρατική αστυνομία συμμετείχε στην αρχική έρευνα, το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό.

BREAKING: A Somali migrant has been arrested after carrying out a vehicle-ramming attack in London that injured five people. pic.twitter.com/aPnAZ43PlA — Breaking911 (@Breaking911) June 28, 2026

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι «διατηρεί ανοιχτό μυαλό όσον αφορά οποιοδήποτε πιθανό κίνητρο».

Πλάνα από τον τόπο του συμβάντος που κοινοποιήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα έδειχναν παραϊατρικό προσωπικό να παρέχει πρώτες βοήθειες σε ανθρώπους στο δρόμο, ενώ δεκάδες πελάτες καταστημάτων παρακολουθούσαν.

Five people were injured, with two being treated at the scene and three taken to hospital after the incident in Ealing Broadway



London Ambulance Service spokesperson said it dispatched "a number of resources including ambulance crews"https://t.co/8d4MvBdkJR pic.twitter.com/cLTpv94f0g — Sky News (@SkyNews) June 27, 2026

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου ανέφερε ότι στην επέμβαση συμμετείχαν αρκετά πληρώματα.

Ανέφερε επίσης ότι τρεις ασθενείς έλαβαν πρώτες βοήθειες στον τόπο του συμβάντος, με έναν από αυτούς να μεταφέρεται στη συνέχεια σε «μεγάλο κέντρο τραυμάτων», ενώ οι άλλοι δύο μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο.

Με πληροφορίες από BBC