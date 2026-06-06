Λονδίνο: Ο μοναδικός δήμος της Reform UK ακύρωσε την τελετή έπαρσης της σημαίας Pride

Ο μοναδικός δήμος του Λονδίνου που διοικείται από το ακροδεξιό κόμμα, Reform UK, ακύρωσε την προγραμματισμένη τελετή έπαρσης της σημαίας Pride μόλις τρεις ημέρες πριν από την πραγματοποίησή της, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από κατοίκους και τοπικούς φορείς.

Ο δήμος του Χάβερινγκ συνηθίζει κάθε Ιούνιο να υψώνει τη σημαία του Pride έξω από το δημαρχείο, σηματοδοτώντας την έναρξη του Μήνα Υπερηφάνειας. Φέτος, ωστόσο, η εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί για τις 5 Ιουνίου ακυρώθηκε, έπειτα από οδηγία του ακροδεξιού κόμματος του Νάιτζελ Φάρατζ, σύμφωνα με την οποία στους δήμους που ελέγχει το κόμμα θα επιτρέπεται η ανάρτηση μόνο της βρετανικής σημαίας ή της σημαίας του Αγίου Γεωργίου.

Μιλώντας στη Metro, ο επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου του Χάβερινγκ, Κιθ Πρινς, δήλωσε ότι οι μόνες σημαίες που προτίθεται να υψώνει ο δήμος είναι εκείνες που «τιμούν τους ήρωές μας, όπως οι ένοπλες δυνάμεις».

Uproar as London's only Reform council cancels Pride flag ceremony https://t.co/pqY0rfiyQZ — PinkNews (@PinkNews) June 4, 2026

Λονδίνο: «Η ορατότητα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας δεν είναι μόνο μία φωτογραφία»

Η Κάρι Κένταλ, κάτοικος της περιοχής σε όλη της τη ζωή, δήλωσε ότι το Χάβερινγκ «δεν μοιάζει πλέον με σπίτι».

«Θυμάμαι να βλέπω τη σημαία Pride να υψώνεται ήδη από το 2016 και αυτό με έκανε χαρούμενη, γιατί η ορατότητα έχει τεράστια σημασία. Τώρα φοβάμαι ότι οι ενέργειες του δήμου θα κάνουν ορισμένους να πιστέψουν ότι η ομοφοβία είναι αποδεκτή», είπε.

Εκπρόσωπος της ΛΟΑΤΚΙ+ οργάνωσης, Kaleidoscope, Trust δήλωσε στην τοπική εφημερίδα Havering Daily ότι η παρουσία της κοινότητας δεν εξαντλείται σε συμβολικές κινήσεις.

«Η ορατότητα της κοινότητας δεν αφορά μόνο μια φωτογραφία και ένα σύντομο τελετουργικό γύρω από τις σημαίες. Στην Kaleidoscope δημιουργούμε όλο τον χρόνο συμπεριληπτικούς και δημιουργικούς χώρους μέσω εργαστηρίων και ενός ανεξάρτητου κινηματογραφικού φεστιβάλ. Η απουσία της σημαίας Pride από το δημαρχείο είναι απογοητευτική, αλλά δεν πρόκειται να εξαφανίσει την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα του Χάβερινγκ», ανέφερε.

Ο πρόεδρος του κόμματος των «Πρασίνων» του Χάβερινγκ, Μαρκ Γουάιλι, δήλωσε επίσης ότι σε μια περίοδο αυξημένης εχθρότητας στα μέσα ενημέρωσης, διαδικτυακής κακοποίησης και περιστατικών στους δρόμους, είναι σημαντικό η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και οι σύμμαχοί της να παραμένουν ορατοί.

«Πολλά από τα μέλη μας ανήκουν στην κοινότητα και θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε δημόσια την ισότητα, ιδιαίτερα απέναντι στις προσπάθειες αποκλεισμού τρανς και non binary ατόμων από χώρους που χρησιμοποιούν καθημερινά ή σε στιγμές κρίσης», είπε.

Reform-led council blocks annual Pride flag ceremony days before event https://t.co/YHrejVhSH5 pic.twitter.com/tkf9J043aq — London Now (@london_now_news) June 4, 2026

Λονδίνο: Οι κάτοικοι οργάνωσαν δική τους εκδήλωση

Παρά την ακύρωση της επίσημης τελετής, οι κάτοικοι του Χάβερινγκ στο Λονδίνο βρήκαν τρόπο να γιορτάσουν το Pride. Μέλη της τοπικής παράταξης Havering Aligned Residents Association συνεργάστηκαν με εκπροσώπους των Εργατικών, συνδικάτων και φιλανθρωπικών οργανώσεων για τη διοργάνωση ανεξάρτητης εκδήλωσης.

Η δημοτική σύμβουλος για θέματα Διαφορετικότητας και Ισότητας, Στέφανι Ναν, δήλωσε ότι η παράταξή της εκπροσωπεί κατοίκους, επιχειρήσεις και εργαζόμενους και επιθυμεί να στηρίζει όλες τις ομάδες που στο παρελθόν δεν αντιμετωπίστηκαν με ισότητα και δικαιοσύνη.

Από την πλευρά του, ο δημοτικός σύμβουλος του Έλμ Παρκ, Μπάρι Μάγκλεστοουν, επέκρινε τη στάση της διοίκησης της Reform UK.

«Με απογοητεύει το γεγονός ότι η δημοτική αρχή αρνήθηκε να υψώσει τη σημαία Pride, την ίδια στιγμή που δηλώνει ανοιχτά τη στήριξή της στις ένοπλες δυνάμεις. Πρέπει να θυμόμαστε ότι σήμερα λεσβίες, γκέι και αμφιφυλόφιλοι υπηρετούν ανοιχτά και ισότιμα στις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις», δήλωσε.

Με πληροφορίες από Pink News, Metro