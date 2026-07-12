Λονδίνο: Νεκρή 24χρονη και ένας τραυματίας σε επίθεση με μαχαίρι

Μια 24χρονη γυναίκα σκοτώθηκε και ένας άνδρας περίπου 20 ετών τραυματίστηκε σε επίθεση με μαχαίρι στο δυτικό Λονδίνο, το πρωί της Κυριακής.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν λίγο πριν από τις 08:00 τοπική ώρα σε κατοικία στην οδό Ούξμπριτζ, στην περιοχή Χέιζ. Στο σημείο εντοπίστηκε η 24χρονη με τραύματα από μαχαίρι. Παρά την κινητοποίηση των διασωστών, η γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της επί τόπου.

Ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 20 ετών, βρέθηκε έξω από την κατοικία, επίσης τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο. Η κατάσταση της υγείας του δεν έχει γίνει γνωστή.

Major police incident in Hayes this morning. Uxbridge Road is closed in both directions in the UB4 area with a large cordon and a forensic tent at the scene.



Multiple witnesses have told UB1UB2 this was a stabbing, with several people reported injured and one individual… pic.twitter.com/BS2zJ66U8Z — UB1UB2 West London (Southall) (@UB1UB2) July 12, 2026

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι λίγο αργότερα αστυνομικοί εντόπισαν σε κοντινή απόσταση έναν 44χρονο άνδρα, ο οποίος ταίριαζε στην περιγραφή του υπόπτου.

Ο άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για ανθρωποκτονία και κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραυματισμούς που, σύμφωνα με την αστυνομία, εκτιμάται ότι προκλήθηκαν όταν πήδηξε από παράθυρο.

Ο επικεφαλής της έρευνας, επιθεωρητής Αλάμ Μπανγκού, χαρακτήρισε το περιστατικό «σοκαριστικό», σημειώνοντας ότι μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και ένας ακόμη άνθρωπος νοσηλεύεται τραυματισμένος.

Με πληροφορίες από Sky News