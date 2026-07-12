Λονδίνο: Κάτοικοι παραπονέθηκαν ότι κομμάτι από το Τείχος του Βερολίνου παραβιάζει τους κανόνες πολεοδομίας

Ένας άνδρας που τοποθέτησε ένα τμήμα του Τείχους του Βερολίνου στον κήπο του στο νότιο Λονδίνο ενδέχεται να αναγκαστεί να το αφαιρέσει, μετά από παράπονα των γειτόνων του.

Ο Στίβεν Θορπ δήλωσε ότι αγόρασε ένα κομμάτι του ιστορικού Τείχους της Γερμανίας και το μετέφερε στο σπίτι του, με την ελπίδα να το συντηρήσει.

Αφού το εγκατέστησε δίπλα στο σπίτι του στο Χερν Χιλ, ο Θορπ έλαβε ειδοποίηση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Σάουθγουορκ, η οποία χαρακτήριζε την πράξη του ως «παράνομες οικοδομικές εργασίες», λόγω έλλειψης άδειας δόμησης.

Ο Θορπ δήλωσε ότι δεν πίστευε ότι χρειαζόταν άδεια για να τοποθετήσει ένα «έργο τέχνης» στον κήπο του, αλλά πρόσθεσε ότι τώρα συνεργάζεται «εποικοδομητικά» με τις τοπικές αρχές.

Διχάζει τμήμα του Τείχους του Βερολίνου σε κήπο

Ο Θορπ δήλωσε στο BBC ότι έσκαψε ένα λάκκο για να στεγάσει τη δομή ύψους 3,6 μέτρων, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπό της, με το τείχος να βρίσκεται πλέον 3,1 μέτρα πάνω από το έδαφος.

Επίσης, φύτεψε πράσινο γύρω από αυτό για να κάνει πιο όμορφη τη θέα των γειτόνων του, όπως είπε.

Ωστόσο, σε επιστολή του δημοτικού συμβουλίου με ημερομηνία 2 Ιουλίου, ο Θορπ ενημερώθηκε ότι τα «οικοδομικά έργα» ήταν «απαράδεκτα».

Στην επιστολή αναφερόταν ότι η εγκατάσταση έβλαπτε μια γειτονική ιδιοκτησία λόγω της «υπερβολικής κλίμακας, της καταπιεστικής αίσθησης εγκλεισμού και της αυστηρής βιομηχανικής εμφάνισής» της.

Η διαταγή προειδοποιούσε τον Θορπ ότι θα μπορούσε να επιβληθεί πρόστιμο έως και 20.000 λίρες, εάν δεν κατάφερνε να λάβει άδεια πολεοδομίας.

Ο Θορπ δήλωσε ότι ήταν απογοητευτικό να λάβει την ειδοποίηση.

«Δεν πίστευα ότι χρειαζόμουν άδεια για να τοποθετήσω ένα έργο τέχνης στον δικό μου κήπο. Δεν το θεωρώ οικοδομική εργασία, αλλά εγκατάσταση ενός ιστορικού αρχιτεκτονικού και καλλιτεχνικού έργου».

«Ήλπιζα να διαφυλάξω ένα κομμάτι της ιστορίας».

«Η πλειοψηφία των ανθρώπων φαίνεται να εντυπωσιάζεται πολύ από αυτό. Μερικοί από τους γείτονες με έχουν υποστηρίξει πολύ, φέρνοντας τα παιδιά τους να το δουν και, σε μερικές περιπτώσεις, ακόμη και τα εγγόνια τους».

Ο Θορπ είπε ότι σχεδίαζε επίσης να ανοίξει τον κήπο του στο κοινό αργότερα φέτος, ώστε περισσότεροι άνθρωποι να μπορούν να το δουν και να μάθουν γι’ αυτό.

Αναμένεται η απόφαση

Ο Θορπ ανέφερε ότι είχε προσκαλέσει έναν υπεύθυνο πολεοδομίας από το Δημοτικό Συμβούλιο του Σάουθγουορκ για να δει τον τοίχο, καθώς και έναν εκπρόσωπο του τοπικού ιδιοκτήτη γης, του Dulwich Estate.

«Ανυπομονώ να τους συναντήσω την επόμενη εβδομάδα και ελπίζω ότι θα συμφωνήσουν μαζί μου και θα μου επιτρέψουν να τον διατηρήσω», είπε.

Ο Θορπ δήλωσε στο BBC ότι αγόρασε αυτό το τμήμα του Τείχους μετά από τακτικές επισκέψεις του στο Βερολίνο για να παίξει ράγκμπι στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

«Όταν στεκόμουν δίπλα στο Τείχος, γνωρίζοντας ότι τα σοβιετικά παρατηρητήρια μας παρακολουθούσαν από την άλλη πλευρά, συνειδητοποίησα πόσο πραγματικός ήταν ο Ψυχρός Πόλεμος».

«Επέστρεψα στο Βερολίνο το 1989, αμέσως μετά την πτώση του Τείχους, και το να βλέπω μια πόλη να επανενώνεται και ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα του διαχωρισμού να εξαφανίζεται ήταν μια αξέχαστη εμπειρία. Υποθέτω ότι παραμένει μια από τις καθοριστικές στιγμές της ζωής μου».

Ένας εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου του Σάουθγουορκ δήλωσε: «Έχουμε λάβει καταγγελία σχετικά με την πολεοδομία για ένα τμήμα του Τείχους που έχει εγκατασταθεί στο Ντάλγουιτς. Θα διερευνήσουμε την καταγγελία και θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με την εθνική πολεοδομική διαδικασία».

Με πληροφορίες από BBC