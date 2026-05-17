Λονδίνο: Χωρίς επεισόδια οι διαδηλώσεις της ακροδεξιάς αλλά και υπέρ της Παλαιστίνης

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το Σάββατο στο Λονδίνο σε μια πορεία που διοργάνωσε ο ακροδεξιός Τόμι Ρόμπινσον και σε μια αντιδιαδήλωση που συνενώθηκε με μια διαμαρτυρία υπέρ των Παλαιστινίων, εν μέσω τεράστιας αστυνομικής παρουσίας.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου πραγματοποίησε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της τα τελευταία χρόνια, με κόστος 4,5 εκατομμύρια λίρες, καθώς η βρετανική πρωτεύουσα φιλοξένησε επίσης τον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας.

Σε ενημέρωση αργά το απόγευμα, ανέφερε ότι οι αντιπαρατιθέμενες εκδηλώσεις «εξελίχθηκαν σε μεγάλο βαθμό χωρίς σημαντικά επεισόδια» και ότι οι αστυνομικοί είχαν πραγματοποιήσει συνολικά 31 συλλήψεις μέχρι εκείνη τη στιγμή».

Η αστυνομία ανέπτυξε 4.000 αστυνομικούς – μαζί με άλογα, σκύλους, drones και ελικόπτερα – για να διαχειριστεί την αποκαλούμενη πορεία «Unite the Kingdom» του Ρόμπινσον και την αντίπαλη συγκέντρωση που σηματοδοτούσε την Ημέρα της Νάκμπα.

Η Ημέρα της Νάκμπα τιμά τη μνήμη των Παλαιστινίων που εκδιώχθηκαν το 1948 κατά τη δημιουργία του Ισραήλ. Η πορεία ξεκίνησε από το δυτικό Λονδίνο και κατέληξε με ομιλίες, ενώ συνδυάστηκε με μια αντιφασιστική πορεία που διοργάνωσε η ομάδα Stand Up to Racism.

Μεγάλες διαδηλώσεις στο Λονδίνο

Η πορεία «Unite the Kingdom» ξεκίνησε από το Χόλμπορν, στην καρδιά της πρωτεύουσας, πριν ο Ρόμπινσον και άλλοι ομιλητές απευθυνθούν στο πλήθος στην Πλατεία του Κοινοβουλίου.

Αεροφωτογραφίες που μεταδόθηκαν από τα βρετανικά ΜΜΕ έδειχναν δεκάδες χιλιάδες άτομα στη συγκέντρωση του Ρόμπινσον – μια θάλασσα από βρετανικές σημαίες Union Jack και άλλες σημαίες – ενώ ένας δημοσιογράφος του AFP υπολόγισε ότι στην αντιδιαδήλωση συμμετείχαν λιγότερα άτομα.

«Η μετανάστευση είναι το κύριο μέλημα», δήλωσε η Κριστίν Τέρνερ, 66 ετών, από τη βορειοανατολική Αγγλία, στο AFP από την πορεία «Unite the Kingdom».

Φωτ.: ΕΡΑ

Οι συμμετέχοντες – μερικοί φορώντας το σύνθημα «Make England Great Again (MEGA)», άλλοι κρατώντας ξύλινους σταυρούς και φωνάζοντας «Ο Χριστός είναι βασιλιάς» – είχαν ταξιδέψει από κάθε γωνιά της χώρας.

«Ο κύριος λόγος για τον οποίο συμμετέχω είναι η προστασία των γυναικών και των παιδιών», δήλωσε στην AFP η βρετανο-πολωνή έφηβη Αμέλια Στερν, αφού έφτασε με πτήση από την Πολωνία.

«Η παράνομη μετανάστευση έχει πραγματικά σοβαρές επιπτώσεις στη χώρα», είπε αναφερόμενη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Φωτ.: ΕΡΑ

Η Χέδερ Μπούκερ ήταν μεταξύ αυτών που συμμετείχαν στην εκδήλωση που συνδύαζε την υποστήριξη προς την Παλαιστίνη και την καταπολέμηση του ρατσισμού.

«Είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι παρατηρείται πραγματική αύξηση του ρατσισμού και του φασισμού στη Βρετανία και σε ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε στο AFP.

Φωτ.: ΕΡΑ

Ο Ρόμπινσον – το πραγματικό του όνομα είναι Στέφεν Γιάξλεϊ-Λένον – είναι ένας πρώην χούλιγκαν του ποδοσφαίρου που μετατράπηκε σε ακτιβιστή κατά του Ισλάμ, η φήμη του οποίου έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια, ιδίως στο διαδίκτυο.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, συγκέντρωσε έως και 150.000 άτομα στο κέντρο του Λονδίνου για μια συγκέντρωση με παρόμοιο θέμα, διακηρύσσοντας «εθνική ενότητα, ελευθερία του λόγου και χριστιανικές αξίες» – μια άνευ προηγουμένου συμμετοχή για μια εκδήλωση που διοργανώθηκε από μια ακροδεξιά προσωπικότητα.

«Μίσος και διχασμό» διαδίδει η ακροδεξιά συγκέντρωση του Ρόμπινσον

Η Μητροπολιτική Αστυνομία επέβαλε όρους στις δύο διαδηλώσεις του Σαββάτου, σε μια προσπάθεια να κρατήσει χωριστά τους συμμετέχοντες των αντίπαλων πλευρών, ενώ για πρώτη φορά οι διοργανωτές θεωρήθηκαν νομικά υπεύθυνοι να διασφαλίσουν ότι οι προσκεκλημένοι ομιλητές δεν θα παραβίαζαν τη νομοθεσία περί ρητορικής μίσους.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ προειδοποίησε την Παρασκευή ότι «όποιος επιδιώξει να προκαλέσει πανικό στους δρόμους μας, να εκφοβίσει ή να απειλήσει οποιονδήποτε... μπορεί να περιμένει να αντιμετωπίσει όλη τη δύναμη του νόμου».

Φωτ.: ΕΡΑ

Κατηγόρησε τους διοργανωτές της συγκέντρωσης του Ρόμπινσον ότι «διαδίδουν μίσος και διχασμό».

Ο Ρόμπινσον – ο οποίος είχε παροτρύνει τους συμμετέχοντες να μην φορούν μάσκες ή να μην καταναλώνουν υπερβολική ποσότητα αλκοόλ, και να είναι «ειρηνικοί και ευγενικοί» – είπε στους συγκεντρωμένους ότι ηγείται μιας «πολιτιστικής επανάστασης».

Με συνθήματα γεμάτα βωμολοχίες εναντίον του Στάρμερ, τους προέτρεψε να εμπλακούν στην πολιτική εν όψει της «μάχης της Βρετανίας» το 2029, όταν είναι προγραμματισμένες οι επόμενες γενικές εκλογές.

Φωτ.: ΕΡΑ

Οι αντίπαλες διαδηλώσεις του Σαββάτου ακολουθούν μια σειρά βίαιων επιθέσεων εναντίον της εβραϊκής κοινότητας του Λονδίνου.

Το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέβηκε πριν από δύο εβδομάδες στο δεύτερο υψηλότερο επίπεδο, το «σοβαρό», με αξιωματούχους ασφαλείας να επικαλούνται την «ευρύτερη ισλαμιστική και ακροδεξιά τρομοκρατική απειλή».

Με πληροφορίες από France 24 και AFP