Λονδίνο: Φωτιά σε πρώην συναγωγή στο ανατολικό τμήμα – Έρευνα για εμπρησμό

Περιστατικό εμπρησμού σε πρώην συναγωγή στο ανατολικό Λονδίνο ερευνούν από το πρωί της Τρίτης (5/5) αστυνομικοί της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της Μεγάλης Βρετανίας.

Η Μητροπολιτική Αστυνομική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης σε κτίριο στην οδό Nelson, στο Whitechapel, στην περιοχή του Τάουερ Χάλμετς. Σύμφωνα με την εβραϊκή οργάνωση ασφάλειας Shomrim, πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι αρχές ανέφεραν ότι προκλήθηκαν μικρές ζημιές σε πύλη και κλειδαριά στην είσοδο του κτιρίου, ενώ υλικό από κάμερες ασφαλείας (CCTV) δείχνει ότι η φωτιά προκλήθηκε σκόπιμα λίγα λεπτά νωρίτερα. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Λονδίνο: Έντονη ανησυχία στην εβραϊκή κοινότητα

Το κτίριο δεν λειτουργεί ως συναγωγή εδώ και αρκετά χρόνια, ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι αρχές, το γεγονός προκαλεί έντονη ανησυχία στην εβραϊκή κοινότητα της περιοχής και ευρύτερα στο Λονδίνο.

Η επικεφαλής της έρευνας, ντετέκτιβ επικεφαλής επιθεωρήτρια Brittany Clarke, δήλωσε ότι το περιστατικό αντιμετωπίζεται «με απόλυτη σοβαρότητα» και ότι υπάρχει στενή συνεργασία με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

Από την πλευρά της, η διοικητής της Αντιτρομοκρατικής στο Λονδίνο, Helen Flanagan, σημείωσε ότι η υπόθεση εξετάζεται σε συνδυασμό με άλλους πρόσφατους εμπρησμούς και απόπειρες εμπρησμού που έχουν στοχεύσει εβραϊκές κοινότητες, κυρίως στα βορειοδυτικά της πόλης.

Όπως ανέφερε, οι αρχές συλλέγουν στοιχεία για τον εντοπισμό των δραστών και καλούν όποιον διαθέτει πληροφορίες ή υλικό από κάμερες να επικοινωνήσει με την αστυνομία.

Παράλληλα, ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας σε χώρους κοινοτήτων, επιχειρήσεις και οργανισμούς, ενώ οι πολίτες καλούνται να είναι σε εγρήγορση και να αναφέρουν οτιδήποτε ύποπτο.

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας, καθώς οι βρετανικές αρχές έχουν ανεβάσει το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής σε «σοβαρό», γεγονός που υποδηλώνει ότι μια επίθεση θεωρείται πιθανή.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από Independent