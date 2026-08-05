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Λονδίνο: Επίθεση με μαχαίρι σε τέσσερις άνδρες στο Covent Garden - Συνελήφθη μία γυναίκα

Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε τη σύλληψη 47χρονης, η οποία είναι ύποπτη για κατοχή αιχμηρού αντικειμένου

The LiFO team
The LiFO team
ΛΟΝΔΙΝΟ ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΜΑΧΑΙΡΙ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
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Μία γυναίκα συνελήφθη μετά τον τραυματισμό τεσσάρων ανδρών από επίθεση με μαχαίρι στο Covent Garden, στο κέντρο του Λονδίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν σε εξειδικευμένο κέντρο αντιμετώπισης σοβαρών τραυμάτων, έπειτα από το περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην οδό Endell Street.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε ότι οι τέσσερις άνδρες, ηλικίας 34, 39, 42 και 52 ετών, εντοπίστηκαν με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη μια 47χρονη γυναίκα, η οποία αντιμετωπίζει υποψίες για κατοχή επιθετικού όπλου και πρόκληση σωματικής βλάβης.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα, όπου παραμένει υπό κράτηση.

Εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Λονδίνου δήλωσε: «Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο, διασώστης με όχημα ταχείας επέμβασης και αξιωματικός αντιμετώπισης περιστατικών. Επίσης, κινητοποιήθηκε και το εναέριο ασθενοφόρο του Λονδίνου. Παρείχαμε τις πρώτες βοήθειες σε τέσσερις ασθενείς στο σημείο και τους μεταφέραμε κατά προτεραιότητα, οδικώς, σε εξειδικευμένο κέντρο αντιμετώπισης σοβαρών τραυμάτων».

Αρχικά, η αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι τρία άτομα είχαν μαχαιρωθεί, ωστόσο σε νεότερη ενημέρωσή της διευκρίνισε ότι συνολικά τέσσερις άνθρωποι βρέθηκαν με τραύματα από μαχαίρι.

Με πληροφορίες από Guardian

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