Το Λονδίνο ενέκρινε την κατασκευή κινεζικής πρεσβείας-μαμούθ, παρά τους φόβους για κατασκοπεία

Η βρετανική κυβέρνηση ενέκρινε την κατασκευή της νέας κινεζικής πρεσβείας στο Λονδίνο, παρά τις αντιδράσεις από επικριτές του σχεδίου, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο χώρος μπορεί να αξιοποιηθεί ως βάση για κατασκοπεία. Πρόκειται για συγκρότημα που, όπως έχει παρουσιαστεί, θα είναι το μεγαλύτερο κινεζικό διπλωματικό αποτύπωμα στην Ευρώπη.

Η έγκριση δίνεται σε μια περίοδο που το Λονδίνο επιδιώκει να βελτιώσει το κλίμα με το Πεκίνο, ενόψει και της αναμενόμενης επίσκεψης του Κιρ Στάρμερ στην Κίνα μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Η νέα πρεσβεία έχει τεθεί από την κινεζική πλευρά ως βασική προτεραιότητα στη διμερή ατζέντα.

Το σχέδιο αφορά χώρο στο κέντρο της πόλης, στο Royal Mint Court. Εκεί προβλέπεται να μεταφερθούν λειτουργίες που σήμερα στεγάζονται σε επτά διαφορετικές κινεζικές εγκαταστάσεις στο Λονδίνο.

Η κυβέρνηση λέει ότι η συγκέντρωση των δραστηριοτήτων σε ένα σημείο θα διευκολύνει την εποπτεία από τις αρμόδιες αρχές. Επιμένει επίσης ότι οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι κατασκοπείας δεν μπορούν να αξιολογηθούν μέσω της πολεοδομικής διαδικασίας.

Σημαντικό μέρος των αντιρρήσεων αφορούσε την τοποθεσία. Βουλευτές και κάτοικοι επισήμαιναν ότι το οικόπεδο βρίσκεται κοντά σε υπόγεια καλώδια δεδομένων που εξυπηρετούν το χρηματοπιστωτικό κέντρο του Λονδίνου, εγείροντας ανησυχίες για ζητήματα ασφάλειας.

Την τελική απόφαση υπέγραψε ο αρμόδιος υπουργός, Στιβ Ριντ. Στο σκεπτικό του αναφέρει ότι «ηθικές» ή αντίστοιχες πολιτικές ενστάσεις για μια χώρα δεν μπορούν να αποτελέσουν κριτήριο στον σχεδιασμό. Υποστηρίζει ακόμη ότι, μετά τις επαφές με αστυνομία και υπηρεσίες πληροφοριών, δεν προέκυψαν ειδικές, τεκμηριωμένες ενστάσεις για το συγκεκριμένο σημείο που να δικαιολογούν μπλοκάρισμα του έργου.

Λονδίνο: Αντιδράσεις για την τοποθεσία της νέας κινεζικής πρεσβείας

Μετά την έγκριση, η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα κοινή τοποθέτηση των επικεφαλής των δύο βασικών βρετανικών υπηρεσιών πληροφοριών, της MI5 και της GCHQ. Σε αυτήν αναφέρεται ότι δεν είναι δυνατό να εξαλειφθεί κάθε πιθανός κίνδυνος, αλλά ότι υπάρχουν μέτρα ώστε οι κίνδυνοι να περιοριστούν και να παραμείνουν υπό έλεγχο.

Η διακομματική Επιτροπή Πληροφοριών και Ασφάλειας συμφώνησε ότι η διαχείριση των κινδύνων είναι εφικτή. Ο πρόεδρός της, ωστόσο, κατήγγειλε ότι η διαδικασία με την οποία οι υπηρεσίες τροφοδότησαν την πολεοδομική απόφαση δεν ήταν όσο συντονισμένη και στιβαρή θα έπρεπε. Είπε ότι κρίσιμες εκθέσεις έφτασαν αποσπασματικά, χωρίς επαρκείς λεπτομέρειες, και ότι δεν ήταν πάντα σαφές ποιο βάρος είχαν τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας στην τελική κρίση. Η επιτροπή προανήγγειλε ότι θα απευθυνθεί στον πρωθυπουργό για να καταγράψει τις ενστάσεις της.

Η αντιπολίτευση ανέβασε τους τόνους. Η Πρίτι Πατέλ, που έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της εξωτερικής πολιτικής για τους Συντηρητικούς, μίλησε για «ντροπιαστική υποχώρηση» και κατηγόρησε τον Στάρμερ ότι δίνει στο Πεκίνο αυτό που θέλει: έναν τεράστιο κόμβο κατασκοπείας στην καρδιά της πρωτεύουσας. Ο πρώην αρχηγός των Συντηρητικών Ιαν Ντάνκαν Σμιθ είπε ότι ο υπουργός αγνόησε προειδοποιήσεις ασφαλείας και ευρύτερες παραμέτρους για τη στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας.

Οι επικριτές του σχεδίου υποστηρίζουν ακόμη ότι, λόγω μεγέθους, το συγκρότημα θα γίνει σημείο συγκέντρωσης μεγάλων διαδηλώσεων, με αυξημένες απαιτήσεις αστυνόμευσης και ένταση στην περιοχή.

Ανοιχτό παραμένει το δικαστικό σκέλος. Κάτοικοι που ζουν δίπλα στον χώρο λένε ότι θα ζητήσουν δικαστικό έλεγχο της απόφασης, αν καταφέρουν να συγκεντρώσουν περίπου 145.000 λίρες για νομική εκπροσώπηση. Αν προχωρήσουν, η προσφυγή μπορεί να καθυστερήσει την ανάπτυξη για μήνες, ενδεχομένως και περισσότερο.

Με πληροφορίες από Guardian