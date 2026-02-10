Λονδίνο: Δύο μαθητές δέχτηκαν επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο - Συνελήφθη 13χρονος ύποπτος

Σύμφωνα με την αστυνομία του Λονδίνου, συνελήφθη ένας 13χρονος για απόπειρα δολοφονίας, μετά την επίθεση με μαχαίρι κατά δύο αγοριών σε σχολείο στα βορειοδυτικά της πόλης.

Αστυνομικοί κλήθηκαν στο Kingsbury High School περίπου στις 12:40 (τοπική ώρα), μετά από αναφορές ότι ένα 13χρονο αγόρι είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι.

Η αστυνομία ανέφερε ότι αργότερα ενημερώθηκε ότι ένα δεύτερο θύμα, ένα 12χρονο αγόρι, είχε επίσης πέσει θύμα επίθεσης στο σημείο του συμβάντος.

Και τα δύο αγόρια διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, με το ένα να μεταφέρεται σε κέντρο τραυμάτων ως προτεραιότητα. Η αστυνομία ανέφερε ότι αναμένει ενημέρωση για την κατάστασή τους.

Ανησυχία στην περιοχή του Λονδίνου μετά την επίθεση

Ο επιθεωρητής Λουκ Γουίλιαμς δήλωσε ότι οι επιθέσεις θα προκαλέσουν «σημαντική ανησυχία» στην περιοχή.

Ο Γουίλιαμς πρόσθεσε: «Οι σκέψεις μας είναι με τους τραυματίες και θέλω να ευχαριστήσω το παραϊατρικό προσωπικό και τους γιατρούς που τους παρέχουν φροντίδα».

Το Kingsbury High School δήλωσε σε ανακοίνωσή του: «Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι σήμερα σημειώθηκε ένα σοβαρό περιστατικό στο Kingsbury High School. Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρμόδιες αρχές και ακολουθούμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες».

«Η κατάσταση είναι πλέον υπό έλεγχο και έχουμε ήδη μιλήσει απευθείας με τους γονείς και τους κηδεμόνες των μαθητών που εμπλέκονται. Κατανοούμε ότι αυτό θα προκαλέσει ανησυχία. Προς το παρόν, δεν είναι δυνατή η είσοδος ή η έξοδος από το σχολείο, ενώ συνεχίζονται οι ενέργειες αντιμετώπισης του περιστατικού. Θα παρέχουμε περαιτέρω ενημέρωση μόλις είμαστε σε θέση να μοιραστούμε επιβεβαιωμένες πληροφορίες», ανέφερε το σχολείο.

Με πληροφορίες από BBC και Independent