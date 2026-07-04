Λονδίνο: Δύο άνδρες καταδικάστηκαν για επίθεση με μαχαίρι σε τηλεοπτικό παρουσιαστή

Δύο άνδρες από τη Ρουμανία, οι οποίοι είχαν κριθεί ένοχοι για την επίθεση με μαχαίρι εναντίον δημοσιογράφου από το Ιράν έξω από το σπίτι του στο Λονδίνο, καταδικάστηκαν την Παρασκευή σε ποινές κάθειρξης 12 και 8 ετών αντίστοιχα.

Ο 25χρονος George Stana και ο 21χρονος Nandito Badea κρίθηκαν ένοχοι τον περασμένο μήνα για πρόκληση σωματικής βλάβης με πρόθεση, σχετικά με την επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε το 2024 σε βάρος του Pouria Zeraati, παρουσιαστή ειδήσεων του μέσου Iran International.

Βρετανία: Οι δύο άνδρες είχαν αρνηθεί την κατηγορία

Οι δύο άνδρες είχαν αρνηθεί την κατηγορία, ωστόσο καταδικάστηκαν από τους ενόρκους έπειτα από τη δίκη. Κατά την επιμέτρηση της ποινής στο δικαστήριο Old Bailey του Λονδίνου, η δικαστής Bobbie Cheema-Grubb ανέφερε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία «δείχνουν συντριπτικά» πως η επίθεση πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της ιρανικής κυβέρνησης.

«Είμαι βέβαιη ότι επρόκειτο για μία επίθεση που διαπράχθηκε για λογαριασμό και προς όφελος ξένης δύναμης», πρόσθεσε. «Ο Pouria Zeraati ήταν γνωστός επικριτής του καθεστώτος και είχε δεχθεί στο παρελθόν απειλές, όπως και μέλη της οικογένειάς του».

Η Cheema-Grubb σημείωσε ότι ο Stana «όφειλε να γνωρίζει» πως η «στοχευμένη και σοβαρή» επίθεση γινόταν για λογαριασμό του Ιράν, επιβάλλοντας του ποινή κάθειρξης 12 ετών. Στον Badea, ο οποίος σύμφωνα με τη δικαστή συμμετείχε στη συνωμοσία για μικρότερο χρονικό διάστημα, επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 8 ετών.

Αντιδρώντας στις ποινές, η υπουργός Ασφαλείας της Βρετανίας Angela Eagle χαρακτήρισε την επίθεση «αποτρόπαιη», σημειώνοντας ότι «πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ιράν, πριν και οι δύο άνδρες διαφύγουν δειλά από τη χώρα».

«Οι ποινές αυτές στέλνουν ένα σαφές μήνυμα: όποιος ενεργεί για λογαριασμό ξένου κράτους προκειμένου να διαπράξει εγκλήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα εντοπίζεται, θα διώκεται και θα τιμωρείται».

Βρετανία: Ο παρουσιαστής δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές έξω από το σπίτι του στο Wimbledon του Λονδίνου

Ο Zeraati χρειάστηκε επείγουσα ιατρική περίθαλψη αφού δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές στο πόδι έξω από το σπίτι του στο Wimbledon, στο νοτιοδυτικό Λονδίνο. Ωστόσο, επέστρεψε στην εργασία του στον τηλεοπτικό σταθμό τον επόμενο μήνα, επιμένοντας ότι «η εκπομπή πρέπει να συνεχιστεί».

Σε κατάθεσή του στην αστυνομία για τις επιπτώσεις της επίθεσης, ο Zeraati ανέφερε ότι η επίθεση τον άφησε «φοβισμένο και αγχωμένο», ενώ αναγκάστηκε να μετακομίσει στο εξωτερικό, από φόβο κι' άλλης επίθεσης.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο Badea και ένας ακόμη άνδρας είχαν παρακολουθήσει το σπίτι του Zeraati σε οκτώ διαφορετικές περιπτώσεις, σε πέντε ημερομηνίες, και ότι είχαν ταξιδέψει στη χώρα «αποκλειστικά» για την επίθεση.

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στη Ρουμανία τον Δεκέμβριο του 2024 και εκδόθηκαν στη Βρετανία, ωστόσο ο τρίτος άνδρας που κατηγορείται για συμμετοχή στην επίθεση παραμένει στη Ρουμανία, καθώς αντιμετωπίζει εκεί ξεχωριστές κατηγορίες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Με πληροφορίες από Euronews