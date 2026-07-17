Λονδίνο: Δούρειος Ίππος 11 μέτρων στήθηκε στην πλατεία Τραφάλγκαρ για την πρεμιέρα της Οδύσσειας

Ένας επιβλητικός Δούρειος Ίππος ύψους 11 μέτρων έκανε την εμφάνιση του στην πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου, με αφορμή την πρεμιέρα της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν.

Η εντυπωσιακή κατασκευή τοποθετήθηκε πάνω σε βάση από άμμο, ανάμεσα στα χάλκινα λιοντάρια και τα σιντριβάνια της πλατείας, κάτω από τη Στήλη του Νέλσονα, μεταμορφώνοντας ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του Λονδίνου σε μία θεαματική κινηματογραφική εγκατάσταση.

Το έργο εκτίθεται για το κοινό μετά την εμφάνισή του στην παγκόσμια πρεμιέρα της Οδύσσειας.

Λονδίνο: Ο Δούρειος Ίππος της Τραφάλγκαρ ζυγίζει περίπου τέσσερις τόνους

Με βάρος περίπου τέσσερις τόνους, το γλυπτό κατασκευάστηκε μέσα σε έξι εβδομάδες, στο πλαίσιο ενός έργου στο οποίο συμμετείχαν 45 σχεδιαστές, χαλυβουργοί, κατασκευαστές και μηχανικοί. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, απαιτήθηκαν περίπου 300 ανθρωποώρες για την ολοκλήρωσή του, πριν μεταφερθεί στο κέντρο του Λονδίνου και τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Ίππος κατασκευάστηκε στο Κάρντιφ και διένυσε περισσότερα από 720 χιλιόμετρα μέχρι τη βρετανική πρωτεύουσα.

Η κατασκευή αποτελείται από ατσάλι, υαλονήματα (fibreglass), πολυστυρένιο, άμμο και ρητίνη, ενώ έχει σχεδιαστεί ώστε να θυμίζει τον Δούρειο Ίππο που χρησιμοποιούν οι Έλληνες στην ταινία του Νόλαν, εμπνευσμένη από το κλασικό έργο του Ομήρου. Σύμφωνα με το έργο, οι Έλληνες πολεμιστές κρύφτηκαν μέσα σε έναν τεράστιο ξύλινο Ίππο για να εισέλθουν στην πόλη της Τροίας.

Παράλληλα με την εγκατάσταση του Ίππου οι επισκέπτες μπορούν να δουν φωτογραφίες από την ταινία, αλλά και παρασκήνια από τα γυρίσματα, καθώς και έναν διάδρομο με φλεγόμενους πυρσούς, εμπνευσμένο από την αισθητική της ταινίας.

London wakes up as The Odyssey's Trojan Horse arrives in Trafalgar Square.



Experience Christopher Nolan's epic in cinemas this Friday. #TheOdysseyMovie pic.twitter.com/yqzHueQp7c — Universal Pictures UK (@universaluk) July 14, 2026

Λονδίνο: Ο Δούρειος Ίππος θα μεταφερθεί στο εμπορικό κέντρο Westfield London

Στη συνέχεια, η εγκατάσταση πρόκειται να μεταφερθεί στο εμπορικό κέντρο Westfield London, στην περιοχή White City, όπου θα εκτεθεί μαζί με τη φωτογραφική έκθεση από την Πέμπτη 16 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν σε παραγωγή της Universal Pictures, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου την Παρασκευή 17 Ιουλίου.

Η ταινία γυρίστηκε σε πολλές τοποθεσίες ανά τον κόσμο, χρησιμοποιώντας τη νέα τεχνολογία κινηματογράφησης IMAX, και παρουσιάζεται ως η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες φιλμ IMAX.

Η υπόθεση ακολουθεί τον Οδυσσέα, βασιλιά της Ιθάκης, στο μακρύ ταξίδι της επιστροφής του στην Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Στην πορεία έρχεται αντιμέτωπος με μυθικά πλάσματα, πανίσχυρους θεούς και μια σειρά από δοκιμασίες, καθώς προσπαθεί να επιστρέψει στη σύζυγό του, Πηνελόπη, για να ανακτήσει το βασίλειό του.

Τον ρόλο του Οδυσσέα ενσαρκώνει ο Ματ Ντέιμον, ενώ στο πλευρό του πρωταγωνιστούν οι Τομ Χόλαντ, Αν Χάθαγουεϊ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο, Σαμάνθα Μόρτον, Τζον Λεγκουιζάμο, Ζεντάγια και Σαρλίζ Θερόν.

Με πληροφορίες από Daily Express

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