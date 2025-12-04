Λονδίνο: Ακτιβιστές πέταξαν κοπριά αλόγου στο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Ritz 

Μια ασυνήθιστη παρέμβαση σημειώθηκε στο λόμπι του Ritz στο Λονδίνο, όταν ομάδα ακτιβιστών άδειασε σακούλες με κοπριά αλόγου κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο του ξενοδοχείου.

Την ευθύνη ανέλαβε η οργάνωση Take Back Action, η οποία αυτοπροσδιορίζεται ως «μη βίαιη ομάδα πολιτικής ανυπακοής»

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, τρία μέλη της οργάνωσης μπήκαν στο ξενοδοχείο το μεσημέρι της Τετάρτης, μεταφέροντας βαλίτσες που περιείχαν τις σακούλες με την κοπριά. Βίντεο από το περιστατικό δείχνει τους ακτιβιστές να ανοίγουν τις αποσκευές και να αναποδογυρίζουν το περιεχόμενο στο κέντρο του λόμπι, πριν προλάβουν να επέμβουν υπάλληλοι του Ritz και να τους απομακρύνουν.

Λίγο αργότερα, οι τρεις διαδηλωτές στάθηκαν στην είσοδο του ξενοδοχείου κρατώντας πινακίδες με τα συνθήματα «Inequality is s---» και «Tax the rich».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι κλήθηκε για περιστατικό «καταστροφής ξένης περιουσίας» στο ξενοδοχείο της περιοχής Mayfair. Αξιωματούχος δήλωσε ότι στο σημείο εντοπίστηκε «κοπριά που είχε τοποθετηθεί στο λόμπι», προσθέτοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις και η έρευνα συνεχίζεται.

Τι ζητούν οι ακτιβιστές

Η Take Back Action υποστηρίζει πως η ενέργεια αυτή εντάσσεται στην καμπάνια της για τη δημιουργία ενός «Μόνιμου Συνελεύσιου των Πολιτών» στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενός οργάνου με αρμοδιότητα να επιβάλλει φόρους στον ακραίο πλούτο και να «διορθώσει τη λειτουργία της χώρας», όπως αναφέρει.

Μία από τις συμμετέχουσες, η 23χρονη επαγγελματίας υγείας Έλεν Ρέντγουντ-Μπράουν, δήλωσε ότι οι πολίτες «πληρώνουν το τίμημα ενός συστήματος που ευνοεί δισεκατομμυριούχους και εταιρείες», προσθέτοντας ότι η προσωπική της εμπειρία στο NHS δείχνει ένα σύστημα υγείας «υπό κατάρρευση».

Ο 65χρονος Τομ Μπάρμπερ, πρώην γιατρός και δημοσιογράφος, υποστήριξε ότι «η εξουσία βρίσκεται στα χέρια μιας μικρής ομάδας εξαιρετικά πλούσιων και αδίστακτων ανθρώπων», οι οποίοι, όπως είπε, «διευρύνουν διαρκώς το χάσμα ανάμεσα σε όσους έχουν και σε όσους δεν έχουν».

Το βίντεο της διαμαρτυρίας προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο X, με αρκετούς χρήστες να χαρακτηρίζουν την πράξη «γραφική» ή «αντιπαραγωγική». Κάποιοι εξέφρασαν συμπάθεια για το αίτημα αλλά αμφισβήτησαν την τακτική. Άλλοι ζήτησαν από την αστυνομία «να επιβάλει κυρώσεις» για το περιστατικό.

Με πληροφορίες από People