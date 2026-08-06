Λονδίνο: Αφίσες της ταινίας «Η Μούμια» απαγορεύτηκαν στο μετρό - «Ίσως προκαλέσει αναστάτωση σε παιδιά»

Οι αφίσες της νέας ταινίας «Η Μούμια» απαγορεύτηκαν στο μετρό του Λονδίνου και σε άλλες διαφημιστικές πινακίδες, αφού οι αρμόδιες αρχές έκριναν ότι περιείχαν ρεαλιστικές απεικονίσεις ενός νεκρού παιδιού.

Η Αρχή Διαφημιστικών Προτύπων (ASA) έλαβε 30 καταγγελίες σχετικά με την διαφημιστική καμπάνια της ταινίας του Λι Κρόνιν και δήλωσε ότι οι αφίσες δεν πρέπει να εκτίθενται σε χώρους όπου τα παιδιά θα μπορούσαν να τις δουν.

Πολλοί καταγγέλλοντες υποστήριξαν ότι οι εικόνες ήταν οδυνηρές τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ενήλικες.

Η Warner Bros υπερασπίστηκε την καμπάνια, δηλώνοντας ότι είχε προετοιμαστεί με «τη δέουσα ευθύνη απέναντι στους καταναλωτές και την κοινωνία» και δεν είχε σχεδιαστεί για να προκαλέσει φόβο ή να προσβάλει.

Οι καταγγελίες για την αφίσα της ταινίας στο μετρό του Λονδίνου

Η αφίσα παρουσιάζει μια κοντινή λήψη μιας γυναικείας μορφής ως μούμια, χαραγμένα χαρακτηριστικά και το ένα μάτι πρησμένο και κλειστό, μαζί με το σλόγκαν: «Κάποια πράγματα προορίζονται να παραμείνουν θαμμένα».

Η εταιρεία διανομής εξήγησε ότι ο χαρακτήρας που απεικονίζεται είναι μια «ζωντανή μούμια» η οποία επέστρεψε στους γονείς της ως νεαρή ενήλικη, πολλά χρόνια αφότου είχε απαχθεί ως παιδί.

Υποστήριξε ότι η αφίσα χρησιμοποιούσε μια ουδέτερη έκφραση προσώπου, αποφεύγοντας παράλληλα στοιχεία βίας ή εκφοβισμού, προκειμένου να μειωθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος ταραχής.

The U.K. Advertising Standards Authority has ruled that outdoor poster ads for “Lee Cronin’s The Mummy” have breached its code by presenting an image that gave “a realistic impression of a dead child.”



“The ASA received 30 complaints, many of whom believed the ads were… pic.twitter.com/0TxSMWQlnq — Variety (@Variety) August 5, 2026

Η Warner Bros πρόσθεσε ότι το σχέδιο είχε εγκριθεί από τον διαφημιστικό συνεργάτη της Transport for London, την Global, για προβολή σε όλο το δίκτυο του μετρό του Λονδίνου.

Ωστόσο, η ASA έκανε δεκτές τις καταγγελίες σχετικά με τις αφίσες σε εξωτερικούς χώρους και στο μετρό.

Η ρυθμιστική αρχή σημείωσε ότι το γκρίζο, χλωμό δέρμα της φιγούρας, τα σκασμένα χείλη και η σταθερή, κενή έκφρασή της συνθέτουν μια «ρεαλιστική εντύπωση ενός νεκρού παιδιού».

Η ASA δήλωσε: «Επειδή η φιγούρα είχε αναγνωρίσιμα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, θεωρήσαμε ότι οι θεατές ήταν πιθανό να την εκλάβουν ως ρεαλιστική απεικόνιση ενός νεκρού παιδιού».

Πρόσθεσε ότι, αν και η Warner Bros επιβεβαίωσε ότι οι διαφημίσεις δεν είχαν τοποθετηθεί σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων από οποιοδήποτε σχολείο, μία διαφημιστική πινακίδα ήταν άμεσα ορατή από έναν παιδικό σταθμό.

Η ρυθμιστική αρχή κατέληξε: «Θεωρήσαμε ότι η εικόνα ήταν πιθανό να προκαλέσει αναστάτωση σε μικρά παιδιά και ότι ήταν ακατάλληλη για προβολή σε σημεία όπου ήταν πιθανό να την δουν. Συνεπώς, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι διαφημίσεις ήταν ακατάλληλες για προβολή σε εξωτερικούς χώρους και, ως εκ τούτου, παραβίαζαν τον κώδικα».

Με πληροφορίες από BBC