Λονδίνο: 500 συλλήψεις σε διαδήλωση υπέρ της Palestine Action, παρά την απόφαση δικαστηρίου

Περισσότεροι από 500 άνθρωποι συνελήφθησαν στο Trafalgar Square στο Λονδίνο, σε διαδήλωση υπέρ της Palestine Action, μιας ακτιβιστικής ομάδας που η κυβέρνηση έχει απαγορεύσει ως τρομοκρατική οργάνωση.

Αν και δικαστήριο έκρινε την απαγόρευση παράνομη, η Βρετανική κυβέρνηση έχει ασκήσει έφεση και η αστυνομία συνεχίζει να προχωρά σε συλλήψεις, δημιουργώντας ένα νομικό και πολιτικό αδιέξοδο γύρω από το δικαίωμα στη διαμαρτυρία.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία κρατώντας πλακάτ με συνθήματα υπέρ της οργάνωσης και κατά του πολέμου στη Γάζα, ενώ πολλοί κάθισαν στο έδαφος ή σε καρέκλες κατασκήνωσης, σε μια μορφή ειρηνικής διαμαρτυρίας. Οι πρώτες συλλήψεις ξεκίνησαν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, όταν αστυνομικοί άρχισαν να απομακρύνουν διαδηλωτές από τα άκρα της συγκέντρωσης.

Η αστυνομία απομακρύνει διαδηλωτή υπέρ της Palestine Action στην πλατεία Trafalgar / Φωτ.: EPA

Ορισμένοι μεταφέρθηκαν σηκωτοί, ενώ δεν έλειψαν οι εντάσεις, με διαδηλωτές να κατηγορούν την αστυνομία ότι στοχοποιεί ειρηνικές μορφές διαμαρτυρίας. Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και ηλικιωμένοι, ακόμη και άτομα με κινητικά προβλήματα. Η Metropolitan Police ανακοίνωσε ότι μέχρι τα μεσάνυχτα είχαν πραγματοποιηθεί 523 συλλήψεις, με τους διαδηλωτές να είναι ηλικίας από 18 έως 87 ετών.

Τη διαδήλωση οργάνωσε η ομάδα Defend Our Juries, η οποία έκανε λόγο για «παράνομες συλλήψεις», επισημαίνοντας ότι νομικοί είχαν ήδη προειδοποιήσει πως η αστυνομική παρέμβαση δεν συνάδει με την πρόσφατη δικαστική απόφαση. Το δικαστήριο είχε κρίνει ότι η απαγόρευση της Palestine Action ήταν υπερβολική και δεν δικαιολογείται από τη φύση και την έκταση των ενεργειών της.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, καθώς η υπουργός Εσωτερικών Shabana Mahmood έχει λάβει άδεια να ασκήσει έφεση, η οποία αναμένεται να εξεταστεί στα τέλη Απριλίου.

Η αστυνομία υποστήριξε ότι η στήριξη προς απαγορευμένη οργάνωση εξακολουθεί να αποτελεί αδίκημα και ότι θα συνεχίσει να παρεμβαίνει όπου διαπιστώνεται παραβίαση του νόμου, παρά τη νομική αμφισβήτηση που έχει προκύψει.

Με πληροφορίες από Guardian