Λονδίνο: 29χρονος έκλεψε αυγό Φαμπερζέ και ρολόι αξίας εκατομμυρίων και τα αντάλλαξε για ναρκωτικά

Ένας άνδρας που έκλεψε μια τσάντα η οποία περιείχε ένα σετ με αυγό Fabergé (Φαμπερζέ) και ρολόι, συνολικής αξίας έως και 2,2 εκατομμυρίων λιρών, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης άνω των δύο ετών.

Ο Enzo Conticello, 29 ετών, αφαίρεσε την τσάντα Givenchy που ανήκε στη Rosie Dawson, ενώ εκείνη βρισκόταν στον χώρο καπνιστών παμπ στο Σόχο του Λονδίνου, στις 7 Νοεμβρίου 2024. Η απόφαση της καταδίκης του επανέφερε την υόθεση στην επικαιρότητα, καθώς ο ίδιος αγνοούσε την αξία των αντικειμένων που έκλεψε.

Στην τσάντα, αξίας 1.600 λιρών, υπήρχε ένα σετ με αυγό Φαμπερζέ και ρολόι διακοσμημένο με σμαράγδια, το οποίο ανήκε στους εργοδότες της Dawson, την Craft Irish Whiskey Company. Ο 29χρονος έκλεψε επίσης έναν φορητό υπολογιστή Apple αξίας 1.500 λιρών, Apple AirPods και άλλα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και τρεις τραπεζικές κάρτες.

Το δικαστήριο του Southwark άκουσε ότι ο Conticello αναζητούσε απλά «εύκολο χρήμα» και πούλησε την τσάντα – μαζί με το αυγό Φαμπερζέ και το ρολόι – προκειμένου να αγοράσει ναρκωτικά.

Καταδικάστηκε σε δύο χρόνια και τρεις μήνες φυλάκιση.

Λονδίνο: Γιατί η Dawson είχε μαζί της τα αντικείμενα Φαμπερζέ

Ο Conticello είχε ήδη ομολογήσει την ενοχή του σε ακροαματική διαδικασία τον Φεβρουάριο για τρεις κατηγορίες απάτης. Συνδέθηκε με την υπόθεση όταν επιχείρησε να χρησιμοποιήσει τις κλεμμένες τραπεζικές κάρτες της Dawson.

Σύμφωνα με τον αρμόδιο εισαγγελέα: «Στις 7 Νοεμβρίου 2024, λίγο πριν τις 10 μ.μ., η κα Dawson πήγε στην παμπ Dog and Duck στο Soho. Βρισκόταν έξω από το κατάστημα, στον καθορισμένο χώρο καπνιστών, έβαλε την τσάντα της στο έδαφος ανάμεσα στα πόδια της και, λίγα λεπτά αργότερα, παρατήρησε ότι η τσάντα της δεν ήταν πλέον εκεί».

Η Dawson είχε μαζί της τα αντικείμενα Φαμπερζέ, καθώς τα είχε παραλάβει για να τα εκθέσει σε επαγγελματική εκδήλωση νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Συνολικά υπάρχουν μόλις επτά τέτοια σετ Φαμπερζέ στον κόσμο - τα οποία περιλαμβάνουν ένα διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους αυγό, ρολόι, πούρα και θήκη. Τρία από αυτά έχουν πωληθεί σε τιμές που κυμαίνονται μεταξύ 1,5 και 2,2 εκατομμυρίων λιρών.

Η δικηγόρος του Conticello δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο εντολέας της έχασε τη δουλειά του ως σεφ λόγω της πανδημίας Covid και οδηγήθηκε στην εξάρτηση. «Τη συγκεκριμένη νύχτα, ήταν μια ευκαιρία που εκμεταλλεύτηκε, και μετανοεί ειλικρινά για τη συμπεριφορά του. Έδωσε την τσάντα σε κάποιον για να αγοράσει ναρκωτικά. Είχε εθισμό στην κοκαΐνη εκείνη την εποχή».

Λίγα λεπτά μετά την κλοπή, η Dawson έλαβε ειδοποίηση για ύποπτη συναλλαγή στο κινητό της, που έδειχνε ότι ο Conticello είχε προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει μία από τις τραπεζικές της κάρτες σε κοντινό κατάστημα.

Με πληροφορίες από The Guardian