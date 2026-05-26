ΛΟΑΤΚΙ+ μουσικός καταγγέλλει άγρια επίθεση μετά από ραντεβού στο Grindr

Ο ΛΟΑΤΚΙ+ τραγουδιστής Leopold καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα βίαιης επίθεσης και ληστείας στο διαμέρισμά του στο Βερολίνο, μετά από ραντεβού που είχε κανονίσει μέσω Grindr.

Σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, το περιστατικό συνέβη την περασμένη Τρίτη στο διαμέρισμά του, στην περιοχή Wedding. Ο Leopold είχε κανονίσει να συναντήσει κάποιον μέσω της εφαρμογής γνωριμιών, όμως, όπως λέει, στο σπίτι του μπήκαν αρχικά δύο άνδρες, ενώ αργότερα προστέθηκε και τρίτος. Η αστυνομία του Βερολίνου επιβεβαίωσε στον Tagesspiegel ότι έχει γίνει καταγγελία για το περιστατικό, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, παραπέμποντας στην εισαγγελία.

Ο Leopold αναφέρει ότι οι άνδρες τον χτύπησαν, τον κράτησαν για περισσότερες από τρεις ώρες και του πήραν το κινητό, τις τραπεζικές κάρτες και τα κλειδιά του. Όπως είπε, προσπάθησαν να του αποσπάσουν χρήματα, ενώ όταν διαπίστωσαν ότι δεν είχε αρκετά μετρητά στο σπίτι, επιχείρησαν να κάνουν αναλήψεις και μεταφορές χρημάτων μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Στην περιγραφή του, ο τραγουδιστής λέει ακόμη ότι οι άνδρες έψαξαν όλο το διαμέρισμα, τον βιντεοσκόπησαν με τα εσώρουχα, τον εξύβρισαν με αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτηρισμούς και τον απείλησαν επανειλημμένα με βία. Πριν φύγουν, σύμφωνα με τον ίδιο, του επέστρεψαν το κινητό και τα κλειδιά, αλλά κράτησαν την τραπεζική του κάρτα. Αμέσως μετά, υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία.

Ο Leopold είπε ότι αποφάσισε να δημοσιοποιήσει την υπόθεση όχι μόνο για να προειδοποιήσει άλλους, αλλά και για να μη μείνει ο ίδιος μέσα στη ντροπή. Στο βίντεό του αναφέρει ότι αισθάνεται φόβο, θυμό και ταπείνωση, όμως τονίζει ότι κανένα θύμα αντίστοιχης επίθεσης δεν πρέπει να νιώθει υπεύθυνο για αυτό που του συνέβη.

Ο ίδιος καλεί όσους χρησιμοποιούν εφαρμογές γνωριμιών να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν, όπου είναι δυνατόν, τις πρώτες συναντήσεις σε ιδιωτικούς χώρους και να ενημερώνουν φίλους για την τοποθεσία τους. Όπως λέει, αποφάσισε να μιλήσει και επειδή έχει ακούσει για παρόμοια περιστατικά, στα οποία ομοφυλόφιλοι άνδρες στοχοποιήθηκαν μέσω διαδικτύου για ληστεία, εκβιασμό ή βία.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιθέσεις κατά ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στο Βερολίνο παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με το MANEO Report 2025, η οργάνωση κατέγραψε συνολικά 723 περιστατικά με ρητά αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρα στην πόλη. Ο αριθμός είναι λίγο χαμηλότερος από το 2024, όταν είχαν καταγραφεί 738 περιστατικά, όμως το MANEO επεξεργάστηκε και τεκμηρίωσε 1014 νέες αναφορές, αριθμό που περιγράφει ως νέο υψηλό.

Η οργάνωση σημειώνει επίσης ότι τα πραγματικά περιστατικά είναι πιθανότατα πολύ περισσότερα, εκτιμώντας ότι το 80% έως 90% των επιθέσεων δεν καταγγέλλεται. Στην έκθεση αναφέρονται και 11 υποθέσεις που συνδέονται με εφαρμογές και ιστότοπους γνωριμιών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι δράστες προσέγγισαν τα θύματά τους διαδικτυακά, είτε για να αποσπάσουν προσωπικές πληροφορίες και να τα εκβιάσουν είτε για να κανονίσουν συναντήσεις που κατέληξαν σε ληστείες και σοβαρή βία.

Το Βερολίνο παραμένει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ΛΟΑΤΚΙ+ πόλεις της Ευρώπης. Υποθέσεις σαν αυτή, όμως, δείχνουν ότι η ορατότητα και η σεξουαλική ελευθερία δεν συνεπάγονται αυτόματα ασφάλεια. Για πολλούς ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπους, ακόμη και ένα ραντεβού μπορεί να γίνει χώρος έκθεσης, φόβου και βίας. Όπως υπογραμμίζει ο Leopold, η ντροπή δεν ανήκει στο θύμα.