Lizzo: Απαντά πρώτη φορά στις καταγγελίες - «Δραματοποιημένες ιστορίες, δεν είμαι η κακιά της υπόθεσης»

Πρώτη αντίδραση από την Lizzo, μετά την αγωγή σε βάρος της από τρεις πρώην χορεύτριές της που της προσάπτουν σοβαρές κατηγορίες. Μεταξύ άλλων, καταγγέλλουν σεξουαλική παρενόχληση, εχθρικό εργασιακό περιβάλλον αλλά και body-shaming.

Η Lizzo δεν είχε τοποθετηθεί από χθες, όταν και έγινε γνωστή η είδηση της μήνυσης, αλλά σήμερα έκανε λόγο περί «ψευδών» καταγγελιών σε βάρος της.

«Αυτές οι τελευταίες ημέρες ήταν εξαιρετικά δύσκολες και απογοητευτικές» δήλωσε. «Συνήθως επιλέγω να μην απαντώ σε ψευδείς ισχυρισμούς, αλλά οι συγκεκριμένοι είναι όσο απίστευτοι όσο ακούγονται και εξαιρετικά εξωφρενικοί, για να μην τους αντιμετωπίσουμε» συμπλήρωσε, επιμένοντας πως δεν έχει διαπράξει αυτά για την οποία την κατηγορούν.

Έκανε λόγο για «δραματοποιημένες ιστορίες» και στάθηκε στο ότι τα άτομα που κάνουν τις καταγγελίες έχουν παραδεχθεί, δημόσια, πως «δέχθηκαν παρατηρήσεις για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια περιοδείας».

«Μαζί με το πάθος, έρχεται η σκληρή δουλειά και τα υψηλά πρότυπα. Ορισμένες φορές, πρέπει να παίρνω δύσκολες αποφάσεις, αλλά δεν είναι πρόθεσή μου να κάνω οποιονδήποτε να νιώθει άβολα ή πως δεν εκτιμάται σαν σημαντικό μέλος της ομάδας» ανέφερε σε άλλο σημείο.

Ξεκαθάρισε πως δεν παρουσιάζει τον εαυτό της σαν θύμα, αλλά επέμεινε πως «δεν είμαι η κακιά της υπόθεσης που ο κόσμος και τα Μέσα Ενημέρωσης έχουν παρουσιάσει τις τελευταίες μέρες. Είμαι πολύ ανοιχτή για τη σεξουαλικότητά μου και με το να εκφράζω τον εαυτό μου, αλλά δεν μπορώ να αποδεχθώ ή να επιτρέψω στον οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει τη στάση μου αυτή για να με παρουσιάσει σαν κάτι που δεν είμαι».

«Δεν παίρνω τίποτα πιο σοβαρά από τον σεβασμό που αξίζουμε εμείς οι γυναίκες. Ξέρω πως είναι να σου κάνουν body-shaming κάθε μέρα και δεν θα έκανα ποτέ κριτική ή θα απέλυα κάποιον λόγω του βάρους του» απάντησε, σε σχέση με την καταγγελία αυτή.

Παρότι δήλωσε πληγωμένη, τόνισε πως «δεν θα αφήσω τη δουλειά που έχω κάνει να επισκιαστεί απ΄αυτό».

Lizzo: Οι καταγγελίες σε βάρος της

Οι Arianna Davis, Crystal Williams και Noelle Rodriguez κατέθεσαν, από κοινού, αγωγή κατά της τραγουδίστριας ενώ οι δύο πρώτες έδωσαν και συνέντευξη αναλύοντας τις καταγγελίες τους. Πρόκειται για χορεύτριες που συμμετείχαν ριάλιτι της τραγουδίστριας στο Amazon Prime "Watch Out for the Big Grrrls".

Σύμφωνα με την Davis, η Lizzo μπορεί δημοσίως να προωθεί το body positivity, αλλά ιδιωτικά τής είχε ασκήσει έντονη κριτική, γιατί είχε πάρει μερικά κιλά, και είχε αναγκάσει να αποκαλύψει μερικές πολύ προσωπικές λεπτομέρειες για να κρατήσει τη δουλειά της, όπως είπε.

Επίσης, κατήγγειλε πως την πίεσε να πάει σε σεξ κλαμπ και να θωπεύσει το γυμνό στήθος μίας performer, παρά τη θέλησή της. «Ήταν εξευτελιστικό» είπε, κάνοντας λόγο για έντονες πιέσεις.

Οι μηνύτριες επεσήμαναν πως φοβούνταν να μιλήσουν νωρίτερα, καθώς η απόφασή τους μπορεί να είχε άμεσες επιπτώσεις στην επαγγελματική τους πορεία. Ωστόσο, η εικόνα που προωθεί η Lizzo, της ανάγκασε να το κάνουν.

«Δεν μπορούσα να αντέξω το ότι όλα αυτά συνέβαιναν στο παρασκήνιο. Αντιτίθεται (σ.σ. η Lizzo) σε όλα όσα πρεσβεύει» παρατήρησε η Williams.

Πλην της τραγουδίστριας, η μήνυση αφορά και την εταιρεία της Big GRRRL Big Touring Inc, αλλά και την επικεφαλής της χορευτικής ομάδας, Shirlene Quigley. Η τελευταία καταγγέλλεται πως ανάγκασε την ομάδα να συμμορφωθεί με τις δογματικές θρησκευτικές πεποιθήσεις και να συμμετάσχει σε ομάδα προσευχής.

