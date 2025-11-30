Λιθουανία: «Υβριδική επίθεση της Λευκορωσίας τα μπαλόνια» - Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους, στη Λιθουανία, τέθηκε ξανά εκτός λειτουργίας σήμερα, καθώς εντοπίστηκαν ύποπτα μπαλόνια στον εναέριο χώρο της λιθουανικής πρωτεύουσας.

Πρόκειται για ένα ακόμη επεισόδιο στη σειρά διακοπών πτήσεων που ταλανίζουν τη χώρα τους τελευταίους μήνες, με το Βίλνιους να «δείχνει» τη Λευκορωσία ως υπαίτια της υβριδικής, όπως τη χαρακτήρισε, «επίθεσης».

Τους τελευταίους καιρούς η ευρωπαϊκή αεροπορία βρίσκεται επανειλημμένα αντιμέτωπη με ανάλογα περιστατικά: μη επανδρωμένα οχήματα και άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα έχουν προκαλέσει χάος σε σημαντικά αεροδρόμια, από την Κοπεγχάγη μέχρι τις Βρυξέλλες. Στη Λιθουανία, το αεροδρόμιο του Βίλνιους έχει κλείσει τουλάχιστον δέκα φορές από τις αρχές Οκτωβρίου.

Λιθουανία: Τι είναι τα ύποπτα μπαλόνια στο Βίλνιους

Οι λιθουανικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα μπαλόνια αυτά χρησιμοποιούνται από κυκλώματα λαθρεμπόρων τσιγάρων και κατηγορούν τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, ότι επιτρέπει, αν όχι ενθαρρύνει, την πρακτική, χαρακτηρίζοντάς την «υβριδική επίθεση» σε βάρος της χώρας.

Τον Οκτώβριο, η Λιθουανία είχε μάλιστα κλείσει και τα δύο συνοριακά περάσματα με τη Λευκορωσία ως μέτρο αποτροπής, ωστόσο τα άνοιξε ξανά την περασμένη εβδομάδα καθώς οι εισβολές μπαλονιών είχαν προσωρινά σταματήσει.

Από την πλευρά του, ο Λουκασένκο απέρριψε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας το κλείσιμο των συνόρων «τρελή απάτη» και κατηγορώντας τη Δύση ότι διεξάγει υβριδικό πόλεμο κατά της Λευκορωσίας και της Ρωσίας, σε ένα κλίμα ολοένα εντεινόμενης έντασης και διχασμού.