Λιθουανία: Έκλεισε ξανά το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω αερόστατων

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους της Λιθουανίας έκλεισε προσωρινά σήμερα εξαιτίας πτήσεων αερόστατων στα περίχωρά του, ανέφεραν σε μια ανάρτηση στο Facebook οι αρμόδιες αρχές, στο έκτο κατά σειρά τέτοιο περιστατικό αυτόν τον μήνα.

Η Λιθουανία υποστηρίζει πως τα αερόστατα τα στέλνουν λαθρέμποροι που μεταφέρουν παράνομα τσιγάρα, όμως κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, έναν στενό σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, επειδή δεν βάζει τέλος στην πρακτική αυτή.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η απόφαση να περιοριστεί ο εναέριος χώρος ελήφθη εξαιτίας ενός αερόστατου (ή αερόστατων) που πετούσαν με κατεύθυνση το αεροδρόμιο του Βίλνιους», ανέφεραν σήμερα οι υπεύθυνοι του αερολιμένα.

Η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας ανεστάλη έως τις 23.10 ώρα Ελλάδας, προσέθεσαν.

Το κράτος της Βαλτικής έχει ήδη κλείσει τις συνοριακές διελεύσεις μεταξύ της Λιθουανίας και της Λευκορωσίας για τους περισσότερους ταξιδιώτες έως τα τέλη Νοεμβρίου ως απάντηση στα περιστατικά που σημειώνονται στον εναέριο χώρο του και λέει πως σχεδιάζει να καταρρίπτει τα μπαλόνια.

Ο Λουκασένκο είπε την Τρίτη πως το κλείσιμο των συνόρων από τη Λιθουανία είναι μια «τρελή απάτη» και κατηγόρησε τη Δύση πως διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον της Λευκορωσίας και της Ρωσίας που οδηγεί σε μια νέα εποχή διαχωρισμού με συρματοπλέγματα.

«Τα αερόστατα των λαθρεμπόρων θα καταρρίπτονται»

Η Λιθουανία θα αρχίσει να καταρρίπτει αερόστατα, προειδοποίησε πριν λίγες ημέρες η πρωθυπουργός της χώρας, Ίνγκα Ρουγκινιένε.

Η απόφασή της ελήφθη μετά από μια σειρά περιστατικών παραβίασης του λιθουανικού εναέριου χώρου, που ανάγκασαν το αεροδρόμιο του Βίλνιους να κλείσει τέσσερις φορές την περασμένη εβδομάδα.

Η πρωθυπουργός τόνισε: «Είμαστε έτοιμοι να λάβουμε ακόμη και τα πιο αυστηρά μέτρα για κάθε φορά που θα παραβιάζεται ο εναέριος χώρος μας».