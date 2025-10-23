Λιθουανία: Δύο ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της

Ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη εισήλθαν και παραβίασαν σήμερα τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, κατήγγειλαν σχετικά οι λιθουανικές Ένοπλες Δυνάμεις σε μία ακόμη σχετική ενέργεια -στις χώρες της Βαλτικής- από την Πολεμική Αεροπορία της Μόσχας.

Πρόκειται για δύο ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη, τα οποία παραβίασαν σήμερα τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ, για περίπου 18 δευτερόλεπτα.

Τα δύο αεροσκάφη, ένα μαχητικό Su-30 και ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού Il-78, πιθανότατα εκτελούσαν άσκηση ανεφοδιασμού με καύσιμα όταν παραβίασαν τον εναέριο χώρο, περίπου στις 18.00 (ώρα Ελλάδας), μπαίνοντας από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Ισπανικά Eurofighter Typhoon που μετέχουν στην αποστολή του ΝΑΤΟ για την αστυνόμευση του εναέριου χώρου της Βαλτικής απογειώθηκαν προκειμένου να τα αναχαιτίσουν και περιπολούν στην περιοχή.

Λιθουανία: Εκπαιδεύει παιδιά στα drones λόγω Ρωσίας

Τα παιδιά στη Λιθουανία θα διδαχθούν πώς να κατασκευάζουν και να χειρίζονται drone, στο πλαίσιο των προσπαθειών της μικρής χώρας της Βαλτικής να αναπτύξει την ικανότητα να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε μελλοντική απειλή από τη Ρωσία.

Σε μια κοινή πρωτοβουλία των υπουργείων Άμυνας και Παιδείας, η κυβέρνηση ανακοίνωσε της χώρας της Βαλτικής ότι ελπίζει να διδάξει σε περισσότερους από 22.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων μαθητών, δεξιότητες χειρισμού drone, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας «επέκτασης της εκπαίδευσης στην πολιτική αντίσταση».

Το πρόγραμμα θα προσαρμοστεί σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, με μαθητές τρίτης και τέταρτης τάξης ηλικίας μεταξύ οκτώ και δέκα ετών να μαθαίνουν να κατασκευάζουν και να πιλοτάρουν απλά drones, ανέφερε η κυβέρνηση. Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα σχεδιάζουν και θα κατασκευάζουν εξαρτήματα drone και θα μαθαίνουν πώς να κατασκευάζουν και να πετούν προηγμένα drones.

Όπως και οι γείτονές της Εσθονία και Λετονία, η Λιθουανία, μια χώρα 2,8 εκατομμυρίων κατοίκων που συνορεύει με τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ και τη σύμμαχο της Μόσχας Λευκορωσία, βρίσκεται σε υψηλό συναγερμό για πόλεμο από την πλήρη εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία.

Λιθουανία: Οι πολεμικές της δαπάνες για τη Ρωσία

Στη Λιθουανία, η κυβέρνηση σχεδιάζει να δαπανήσει 3,3 εκατομμύρια ευρώ (2,9 εκατομμύρια λίρες) για εξειδικευμένο εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων drone εσωτερικού και εξωτερικού χώρου με προβολή πρώτου προσώπου, συστημάτων ελέγχου και μετάδοσης βίντεο και μιας εφαρμογής για κινητά για εκπαίδευση σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV).

Η υπουργός Άμυνας, Dovilė Šakalienė, δήλωσε: «Σχεδιάζουμε 15.500 ενήλικες και 7.000 παιδιά να αποκτήσουν δεξιότητες ελέγχου drone έως το 2028. Τον Σεπτέμβριο θα ανοίξουμε κέντρα ελέγχου drone σε Jonava, Tauragė και Kėdainiai, και θα ανοίξουμε έξι ακόμη κέντρα εκπαίδευσης drone σε άλλες περιοχές της Λιθουανίας έως το 2028».

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από την ένωση λιθουανών σκοπευτών σε συνεργασία με τον λιθουανικό οργανισμό μη τυπικής εκπαίδευσης, ο οποίος θα εκπαιδεύσει παιδιά σε δημοτικά και γυμνάσια.

Η Λιθουανία έχει αυξήσει την εστίασή της στην τεχνολογία των drones, με τα UAV να χρησιμοποιούνται εκτενώς για την αντιμετώπιση των drone στα σύνορά της μετά από δύο περιστατικά τον Ιούλιο, όταν δύο ύποπτα ρωσικά drones διέσχισαν τα σύνορα από τη Λευκορωσία προς το λιθουανικό έδαφος.

Στη Ρωσία, η εκπαίδευση των παιδιών στη χρήση drones έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με αποκαλύψεις τον περασμένο μήνα σχετικά με την υποτιθέμενη συστηματική συμμετοχή παιδιών στο σχεδιασμό και τη δοκιμή της τεχνολογίας μέσω βιντεοπαιχνιδιών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, Guardian