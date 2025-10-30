Ληστεία στο Λούβρο: Συνελήφθη και τρίτο άτομο

Ένας τρίτος ύποπτος συνελήφθη σε σχέση με τη ληστεία στο Λούβρο στο Παρίσι, σύμφωνα με την γαλλική τηλεοπτική σταθμό BFM την Πέμπτη.

Η σύλληψη έγινε στην περιοχή του Παρισιού αργά το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με το BFM, προσθέτοντας ότι ο άνδρας είναι ύποπτος για την παρουσία του στον τόπο του εγκλήματος στις 19 Οκτωβρίου, όταν έλαβε χώρα η ληστεία.

Την Τετάρτη, προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο ύποπτοι που συνελήφθησαν για τη ληστεία στο Λούβρο και κατηγορήθηκαν για «κλοπή από οργανωμένη συμμορία και σύσταση εγκληματικής ομάδας με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος», ανακοίνωσε η Εισαγγελία του Παρισιού. Και οι δύο οδηγήθηκαν στη φυλακή, καθώς το δικαστικό συμβούλιο έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής τους στην κινηματογραφική ληστεία του Μουσείου του Λούβρου.

Οι δικηγόροι του ενός εκ των κατηγορουμένων, δήλωσαν ότι «υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στον χαρακτήρα αυτής της υπόθεσης και την εντελώς συνηθισμένη προσωπικότητα του πελάτη μας», τονίζοντας την ανάγκη «του απόλυτου σεβασμού του απορρήτου της έρευνας και της ανάκρισης», σύμφωνα με τη Le Monde.

Η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκό, ανέφερε ότι οι δύο άνδρες «αναγνώρισαν εν μέρει τα γεγονότα». Σύμφωνα με την ίδια, θεωρούνται οι φυσικοί αυτουργοί που εισέβαλαν στην Πινακοθήκη του Απόλλωνα και αφαίρεσαν τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, σε μια ληστεία που διήρκεσε λιγότερο από οκτώ λεπτά.

Ο πρώτος ύποπτος, 34 ετών και αλγερινής υπηκοότητας, συνελήφθη το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στο αεροδρόμιο Ρουασί – Σαρλ ντε Γκολ, λίγο πριν αναχωρήσει για την Αλγερία χωρίς εισιτήριο επιστροφής. Ο δεύτερος, 39 ετών, συνελήφθη μισή ώρα αργότερα κοντά στο σπίτι του στο Ομπερβιλιέ, προάστιο του Παρισιού.

Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους δράστες χάρη σε ίχνη DNA που εντοπίστηκαν σε ένα από τα σκούτερ που χρησιμοποίησαν για τη διαφυγή. Ο 34χρονος, κάτοικος Γαλλίας από το 2010, ήταν ήδη γνωστός στις αρχές για παραβάσεις του ΚΟΚ και μία καταδίκη για κλοπή.

Ο 39χρονος, επίσης κάτοικος Ομπερβιλιέ, δήλωσε ότι εργάζεται παράνομα ως οδηγός ταξί, ενώ στο παρελθόν είχε δουλέψει και ως διανομέας. Είχε καταδικαστεί για διακεκριμένες κλοπές το 2008 και το 2014, ενώ τελεί υπό δικαστικό έλεγχο για άλλη υπόθεση που θα εκδικαστεί τον Νοέμβριο. Το DNA του εντοπίστηκε σε σπασμένες προθήκες και αντικείμενα που εγκατέλειψαν οι δράστες στη διαφυγή τους.

Με πληροφορίες από Reuters, BFM, Parisien, Le Monde



