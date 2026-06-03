Ληστεία στο Λούβρο: Στοιχείο στο Βέλγιο δίνει νέα τροπή στις έρευνες

Διεθνείς διαστάσεις αποκτά η έρευνα για την κλοπή των βασιλικών κοσμημάτων από το Λούβρο, καθώς οι γαλλικές αρχές στρέφουν το ενδιαφέρον τους προς το Βέλγιο, έπειτα από νέα στοιχεία που προέκυψαν από την ανάλυση τηλεφωνικών δεδομένων υπόπτων.

Περισσότερους από επτά μήνες μετά τη ληστεία της 19ης Οκτωβρίου 2025, η οποία αποκάλυψε σοβαρές αδυναμίες ασφαλείας στο Λούβρο και προκάλεσε αμηχανία στο γαλλικό κράτος, οι ερευνητές φαίνεται να έχουν εντοπίσει ένα σημαντικό νέο ίχνος, όπως αναφέρει το Euronews, που με τη σειρά του επικαλείται τη Le Parisien.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, η εξέταση κινητών τηλεφώνων ατόμων από την Ανατολική Ευρώπη, γνωστών στις αρχές για υποθέσεις κλοπών, αποκάλυψε επικοινωνίες και συνδέσεις που παραπέμπουν άμεσα στο Βέλγιο.

Louvre heist of the century: New lead points to Belgium

➡️ https://t.co/6I27jhvEZT pic.twitter.com/ID53L67pXF — euronews (@euronews) June 3, 2026

Ληστεία στο Λούβρο: Τι εντόπισαν οι αρχές στο Βέλγιο

Ανάμεσα στα στοιχεία που εντόπισαν οι αρχές βρίσκονται τηλεφωνικές κλήσεις, φωτογραφίες αποθηκευμένες στις συσκευές, μεταξύ των οποίων και εικόνες από τη Galerie d’Apollon, την αίθουσα στο Λούβρο από την οποία αφαιρέθηκαν τα κοσμήματα του γαλλικού Στέμματος, καθώς και μετακινήσεις και επαφές που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

Τα νέα δεδομένα οδηγούν τους ερευνητές στην υπόθεση ότι το Βέλγιο ενδέχεται να αποτέλεσε βάση επιχειρήσεων του κυκλώματος που οργάνωσε τη ληστεία.

Μετά τις αποκαλύψεις αυτές, Γάλλοι αστυνομικοί ταξίδεψαν στο Βέλγιο για να συνεχίσουν τις έρευνες επί τόπου. Οι αρχές εξετάζουν όχι μόνο πρόσωπα που συνδέονται με τους υπόπτους οι οποίοι έχουν ήδη εντοπιστεί στη Γαλλία, αλλά και πιθανούς συνεργούς ή διαμεσολαβητές που θα μπορούσαν να συνέβαλαν στον σχεδιασμό και την εκτέλεση της επιχείρησης.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει το σενάριο σύμφωνα με το οποίο η κλοπή πραγματοποιήθηκε από μια άρτια οργανωμένη ομάδα που ενδεχομένως ενεργούσε για λογαριασμό εξαιρετικά εύπορων συλλεκτών ή εξειδικευμένων διεθνών εγκληματικών δικτύων.

Παράλληλα, οι γαλλικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες εντός της χώρας, προσπαθώντας να ταυτοποιήσουν όλα τα μέλη του κυκλώματος και να κατανοήσουν πλήρως τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η ληστεία. Βασικός στόχος παραμένει ο εντοπισμός των κλεμμένων αντικειμένων και η πλήρης εξάρθρωση του δικτύου.

Ληστεία στο Λούβρο: Άφαντα τα κλοπιμαία

Υπενθυμίζεται πως οι δράστες εισέβαλαν στο Λούβρο, στη Galerie d’Apollon το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου 2025, λίγο μετά τις 9:00, και μέσα σε λίγα λεπτά κατάφεραν να αφαιρέσουν κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που εκλάπησαν ήταν ένα περιδέραιο με διαμάντια και σμαράγδια που είχε δωρίσει ο Ναπολέων στην αυτοκράτειρα Μαρία Λουίζα, κοσμήματα που συνδέονται με τις βασίλισσες Μαρία Αμαλία της Νάπολης και της Σικελίας και Ορτάνς του 19ου αιώνα, καθώς και η τιάρα από μαργαριτάρια και διαμάντια της αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄.

Μέχρι σήμερα κανένα από τα κλεμμένα αντικείμενα δεν έχει εντοπιστεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται δημοσιογράφοι της Le Parisien και της βελγικής εφημερίδας L’Avenir, μέσα στην εβδομάδα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί νέα ακροαματική διαδικασία με υπόπτους που βρίσκονται στη Γαλλία.

Ορισμένοι από αυτούς φέρονται διατεθειμένοι να αποκαλύψουν πού βρίσκονται κρυμμένα τα κοσμήματα, με στόχο να εξασφαλίσουν ευνοϊκότερη μεταχείριση και μικρότερες ποινές.

Με πληροφορίες από Euronews