Ληστεία στο Λούβρο: «Πέντε οι νέες συλλήψεις» λέει η εισαγγελέας Παρισιού

Η έρευνα για τη ληστεία του Λούβρου προχωρά. Πέντε νέοι ύποπτοι συνελήφθησαν χθες το βράδυ στην υπόθεση της ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελέας του Παρισιού Laure Beccuau, που ήταν καλεσμένη την Πέμπτη στην πρωινή εκπομπή του RTL.

Αν και λίγο νωρίτερα είχε γίνει γνωστή μόνο μία σύλληψη για τη ληστεία στο Λούβρο, η εισαγγελέας αποκάλυψε τις πέντε νέες συλλήψεις και διευκρίνισε ότι έγιναν στο Παρίσι και στη Σεν - Σαν Ντενί και ότι οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν δεν έχουν ακόμη οδηγήσει στην ανεύρεση των κλεμένων κοσμημάτων.

Η υπόθεση της διάρρηξης στο Μουσείο του Λούβρου συνεχίζει να συγκλονίζει τη γαλλική κοινωνία και να απασχολεί την επικαιρότητα. Το διάσημο μουσείο, σύμβολο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας καλοσχεδιασμένης κλοπής που αμφισβητεί την ασφάλεια ακόμα και των πλέον φυλασσόμενων μνημείων. Πριν λίγες μέρες, οι αρχές συνέλαβαν πέντε νέους υπόπτους, εντείνοντας τη δράση στην υπόθεση, όμως, η εντυπωσιακή λεία, που εκτιμάται σε 88 εκατομμύρια ευρώ, παραμένει άφαντη.

Η έρευνα των αστυνομικών αρχών εξελίσσεται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ σημαντικό στοιχείο ήρθε στην επιφάνεια: Σύμφωνα με την εισαγγελέα του Παρισιού, ένα από τα άτομα που συνελήφθησαν βρισκόταν ήδη στο στόχαστρο της ομάδας έρευνας λόγω γενετικού υλικού που τον συνδέει άμεσα με την πράξη της κλοπής. Οι υπόλοιποι ύποπτοι, για τους οποίους εξακολουθεί να υπάρχει επιφυλακτικότητα, ίσως ρίξουν περισσότερο φως στη μέθοδο και την εξέλιξη των γεγονότων. Παρά τις έρευνες και τις συνεχόμενες προσαγωγές, το πολύτιμο περιεχόμενο της διάρρηξης εξακολουθεί να λείπει.

Τις προηγούμενες ημέρες, δύο άτομα είχαν ήδη τεθεί υπό κράτηση, με την εισαγγελέα να αναφέρει ότι «εν μέρει παραδέχτηκαν τις πράξεις τους». Αυτή η εξέλιξη σηματοδότησε έναν νέο κύκλο ελπίδας για την ταχεία εξιχνίαση, χωρίς, ωστόσο, να αποφέρει τον εντοπισμό των κοσμημάτων του Λούβρου.

Η ληστεία του Λούβρου ως κοινωνικό και πολιτιστικό σοκ

Η διάρρηξη αυτή αποτέλεσε γεγονός-σταθμό για την ασφάλεια των μουσείων διεθνώς. Το Μουσείο του Λούβρου, γνωστό παγκοσμίως για τη Μόνα Λίζα και δεκάδες ανεκτίμητα έργα τέχνης, δέχτηκε ένα χτύπημα που ανέδειξε τις αδυναμίες και τα ρίσκα που ελλοχεύουν ακόμα και σε χώρους με αυστηρή επιτήρηση. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετές περιπτώσεις διάρρηξης σε μεγάλα ευρωπαϊκά μουσεία, ωστόσο το εύρος της συγκεκριμένης υπόθεσης ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Τα ΜΜΕ της Γαλλίας και της Ευρώπης παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, με το hashtag #Λούβρο να κυριαρχεί στα κοινωνικά δίκτυα. Η ενημέρωση του κοινού είναι αδιάκοπη, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι η τελική έκβαση θα σηματοδοτήσει νέα πρωτόκολλα ασφαλείας για πολιτιστικούς θεσμούς ανά τον κόσμο.

Η αστυνομία, παρά τη φρενήρη συλλογή στοιχείων και τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας, ακόμη δεν έχει καταφέρει να φτάσει στην άκρη του νήματος. Τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν δραματικά μετά το συμβάν, ειδικά γύρω από το κτήριο της Πυραμίδας, όπου οι εικόνες που κυκλοφόρησαν δείχνουν ισχυρές δυνάμεις CRS να επιτηρούν την περιοχή.

Σε επίπεδο πολιτικής, ο διάλογος γύρω από την χρηματοδότηση και αναβάθμιση των συστημάτων φύλαξης στα εθνικά μουσεία αναζωπυρώθηκε, με πολλούς να ζητούν άμεσες μεταρρυθμίσεις και μεγαλύτερη αξιοποίηση εξελιγμένων μεθόδων επιτήρησης (βιομετρικά δεδομένα, drones, AI ανίχνευση προσώπων).

Παρότι οι συλλήψεις και οι ανακρίσεις αποτελούν πρόοδο στην πορεία της έρευνας, το βασικό ερώτημα παραμένει: Πού βρίσκονται τα ανεκτίμητα κοσμήματα του Λούβρου και πώς κατάφεραν οι δράστες να διαφύγουν τόσο καλά προετοιμασμένοι; Η απουσία του "θησαυρού" γεννά επιπλέον σενάρια, που προβάλλονται τόσο από τις αρχές όσο και από τα media.

Παράλληλα, ανερχόμενες θεωρίες, βασισμένες σε πρόσφατες αποκαλύψεις, μιλούν για δίκτυα λαθρεμπορίου τέχνης που επικεντρώνονται στη μεταφορά πολύτιμων αντικειμένων σε ξένες αγορές. Η Γαλλία, μετά τη διαρροή του Λούβρου, βρίσκεται πλέον σε εγρήγορση, συσπειρώνοντας διεθνή συνεργασία τόσο για την επιστροφή των έργων όσο και για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον. Την ίδια ώρα, η κοινή γνώμη δεν παύει να παρακολουθεί με κομμένη ανάσα κάθε νέο στοιχείο της υπόθεσης, ελπίζοντας σε μια θετική έκβαση που θα αποκαταστήσει το κύρος του μουσείου και θα ενισχύσει το γόητρο του Λούβρου ως φρουρού της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Με πληροφορίες από Parisien, Le Figaro