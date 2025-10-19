Ληστεία στο Λούβρο: «Όλοι άρχισαν να τρέχουν» - Οι περιγραφές δύο Ελλήνων που βρίσκονταν στο μουσείο

Δύο Έλληνες που βρίσκονταν στο Λούβρο την ώρα της ληστείας, περιγράφουν τον πανικό που προκλήθηκε όταν οι γαλλικές Αρχές τους απομάκρυναν από το μουσείο.

Η Δανάη και ο Λούκας Χέντερστεντ, μιλώντας νωρίτερα σήμερα σε εκπομπή της ΕΡΤ, περιέγραψαν τις στιγμές πανικού που προκλήθηκαν στο Λούβρο το μεσημέρι της Κυριακής, κατά τη διάρκεια της κινηματογραφικής ληστείας.

Σημειώνεται πως οι δράστες κατάφεραν να κλέψουν εννέα ανεκτίμητα κοσμήματα -το ένα βρέθηκε αργότερα- μέσα σε μόλις 7 λεπτά, προτού διαφύγουν με δύο μοτοσικλέτες και εξαφανιστούν.

«Ήταν πολύ τρομακτικό το σκηνικό, τη μια στιγμή βλέπαμε τη Μόνα Λίζα και την άλλη οι σεκιούριτι μας έλεγαν να φύγουμε. Όλοι άρχισαν να τρέχουν, να πανικοβάλλονται, ακούγαμε φωνές από τον πανικό που γινόταν», ανέφερε αρχικά η Δανάη Χέντερστεντ.

«Ήμασταν σχετικά κοντά στο σημείο της ληστείας. Ξαφνικά έκλεισαν το Μουσείο, βγήκαμε όλοι, ακούσαμε σειρήνες και είδαμε αστυνομία.Ήταν μία τρέλα», συμπλήρωσε ο Λουκάς Χέντερστεντ.

Σημειώνεται πως πριν λίγη ώρα έγινε γνωστό πως το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας, ένα από τα κοσμήματα που κλάπηκαν σήμερα, βρέθηκε κοντά στο μουσείο έχοντας υποστεί ζημιές.

Το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, τυπικό δείγμα των αυτοκρατορικών στεμμάτων, αποτελείται από 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια, σύμφωνα με την περιγραφή που είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Λούβρου.