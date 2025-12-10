Ληστεία στο Λούβρο: Οι δράστες διέφυγαν από το μουσείο 30 δευτερόλεπτα πριν φτάσουν οι Αρχές

Οι δράστες που έκλεψαν τα κοσμήματα του στέμματος από το Λούβρο τον Οκτώβριο, κατάφεραν να ξεφύγουν από την αστυνομία με μόλις 30 δευτερόλεπτα περιθώριο, εξαιτίας παραλείψεων στην ασφάλεια του μουσείου, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Η έρευνα που διατάχθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού μετά τη ληστεία στο Λούβρο, αποκάλυψε ότι μόνο μία από τις δύο κάμερες ασφαλείας λειτουργούσε στο σημείο όπου οι δράστες εισέβαλαν το πρωί της 19ης Οκτωβρίου.

Στο κέντρο ελέγχου ασφαλείας, οι φύλακες δε διέθεταν αρκετές οθόνες για να παρακολουθούν τις εικόνες σε πραγματικό χρόνο, ενώ η έλλειψη συντονισμού είχε ως αποτέλεσμα η αστυνομία να σταλεί αρχικά σε λάθος σημείο όταν σήμανε ο συναγερμός, σύμφωνα με την έκθεση, της οποίας τα ευρήματα παρουσιάστηκαν στην επιτροπή πολιτισμού της γαλλικής Γερουσίας.

«Η έρευνα αναδεικνύει μια συνολική αποτυχία του μουσείου, αλλά και των εποπτικών αρχών του να αντιμετωπίσουν ζητήματα ασφαλείας», δήλωσε ο πρόεδρος της επιτροπής, Λοράν Λαφόν, στην έναρξη της συνεδρίασης της Τετάρτης. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα μάλιστα, ήταν ότι οι κλέφτες διέθεταν μόλις 30 δευτερόλεπτα πριν φτάσουν η αστυνομία και οι ιδιωτικοί φύλακες στο σημείο.

«Με διαφορά 30 δευτερολέπτων οι φύλακες ή οι αστυνομικοί θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει τη διαφυγή τους», ανέφερε ο επικεφαλής της έρευνας, Νοέλ Κορμπάν. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι μέτρα όπως ένα σύγχρονο σύστημα CCTV, πιο ανθεκτικά τζάμια ή καλύτερος εσωτερικός συντονισμός θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την απώλεια των ανεκτίμητης αξίας κοσμημάτων, που μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπιστεί.

Την ίδια ώρα, οι γαλλικές Αρχές θεωρούν ότι έχουν συλλάβει και τους τέσσερις δράστες της πρωτοφανούς ληστείας.

Ωστόσο, οι αποκαλύψεις αναμένεται να αυξήσουν την πίεση στη ντε Καρ, την πρώτη γυναίκα διευθύντρια του μουσείου, η οποία διορίστηκε από τον Εμανουέλ Μακρόν το 2021. Από τη διάρρηξη και μετά, εγείρονται ερωτήματα για το κατά πόσο η ληστεία μπορούσε να είχε αποφευχθεί και γιατί το δημοφιλέστερο μουσείο στον κόσμο αποδείχθηκε τόσο ανεπαρκώς προστατευμένο.

Με πληροφορίες από Guardian