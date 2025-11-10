Ληστεία στο Λούβρο: Ο 15χρονος «ντετέκτιβ» που έγινε viral αποκαλύπτεται

Ντυμένος με κουστούμι και καπέλο φεντόρα, ο 15χρονος Πέντρο Ελίας Γκαρσόν Ντελβό, φωτογραφήθηκε να περνά μπροστά από το μουσείο του Λούβρου τη στιγμή που αστυνομικοί φρουρούσαν την είσοδο μετά τη ληστεία, και αρκετοί υπέθεσαν ότι το οπτικό ντοκουμέντο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Άμεσα πήρε το παρατσούκλι «ο άνδρας με το καπέλο φεντόρα», ενώ τον συνέκριναν με ντετέκτιβ, ή ακόμα και με έναν εκ των ληστών του παριζιάνικου μουσείου. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν ήξερε ότι η φωτογραφία έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Ληστεία στο Λούβρο: Ποιος είναι ο 15χρονος της viral φωτογραφίας

Όταν ο Πέντρο αντιλήφθηκε ότι η φωτογραφία του είχε συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, αποφάσισε να μην αποκαλύψει αμέσως την ταυτότητά του. «Δεν ήθελα να πω αμέσως ότι ήμουν εγώ», εξηγεί. «Η φωτογραφία είχε κάτι μυστηριώδες, και το μυστήριο πρέπει να συντηρείται».

Οι θεωρίες συνωμοσίας στο διαδίκτυο, την ίδια ώρα, ολοένα και αυξάνονταν. Άλλοι τον πέρασαν για ντετέκτιβ, άλλοι για άνθρωπο της ληστείας, ενώ κάποιοι ήταν βέβαιοι ότι πρόκειται για άνθρωπο «δημιούργημα» της τεχνητής νοημοσύνης. «Καταλαβαίνω γιατί. Είμαι ντυμένος σαν να βγήκα από τη δεκαετία του ’40, και βρισκόμαστε στο 2025» λέει γελώντας.

Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο απλή. Ο Πέντρο βρισκόταν εκεί με τη μητέρα και τον παππού του για μια οικογενειακή επίσκεψη στο μουσείο. «Θέλαμε να μπούμε στο Λούβρο, αλλά ήταν κλειστό. Δεν ξέραμε ότι είχε γίνει ληστεία» λέει ο ίδιος. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο φωτογράφος του Associated Press, Τιμπό Καμί, τον απαθανάτιζε τυχαία, τη στιγμή που περνούσε μπροστά από το σημείο.

Μόνο όταν φίλοι και συγγενείς αναγνώρισαν τη μητέρα του στο βάθος της εικόνας, κατάλαβαν ότι ο «ντετέκτιβ του Λούβρου» ήταν ένα κανονικό παιδί.

Το στυλ του 15χρονου που μοιάζει βγαλμένο από άλλη εποχή

Ο Πέντρο δεν ντύθηκε έτσι επίτηδες, πόσω μάλλον για τη φωτογραφία. Εδώ και έναν χρόνο, έχει υιοθετήσει ένα vintage στυλ, εμπνευσμένο από τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες πολιτικών και ντετέκτιβ του 20ού αιώνα. «Μου αρέσει να είμαι κομψός. Ντύνομαι έτσι και στο σχολείο», λέει. Το καπέλο fedora, ωστόσο, είναι κάτι ξεχωριστό: «Το φοράω μόνο τα Σαββατοκύριακα ή όταν πηγαίνω σε μουσείο».

Λάτρης του Σέρλοκ Χολμς και του Ηρακλή Πουαρό, ο Πέντρο δηλώνει ότι καταλαβαίνει γιατί ο κόσμος τον συνέδεσε με έναν φανταστικό ντετέκτιβ: «Όταν γίνεται κάτι ασυνήθιστο, δεν φαντάζεσαι έναν συνηθισμένο ντετέκτιβ, φαντάζεσαι κάποιον διαφορετικό».

Για λίγες μέρες, ο Πέντρο δεν μιλούσε και παρακολουθούσε το φαινόμενο να μεγαλώνει. Έπειτα, άνοιξε το προφίλ του στο Instagram και επιβεβαίωσε ότι είναι εκείνος. «Οι δημοσιογράφοι δεν πίστευαν ότι ήμουν 15 χρονών», λέει. «Ήταν πολύ αστείο».

Πλέον αντιμετωπίζει με χιούμορ τη δημοσιότητα που του έφερε μια τυχαία στιγμή: «Περιμένω να με καλέσουν για να παίξω σε κάποια ταινία», λέει γελώντας. «Θα είχε πολλή πλάκα».

Με πληροφορίες από Guardian