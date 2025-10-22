Ληστεία στο Λούβρο: Η πρόεδρος του μουσείου ζητά εγκατάσταση αστυνομικού τμήματος

Η πρόσφατη ληστεία ιστορικών κοσμημάτων στο Λούβρο έχει ανοίξει μια σοβαρή συζήτηση για την ασφάλεια του πιο επισκέψιμου μουσείου στον κόσμο. Η πρόεδρος και διευθύντρια του μουσείου, Λοράνς ντε Καρ, μιλώντας ενώπιον της Γερουσίας, αποκάλυψε τα επόμενα βήματα για την ενίσχυση της προστασίας των έργων τέχνης και των επισκεπτών.

Σύμφωνα με τη ντε Καρ, ένα από τα πιο σημαντικά μέτρα που εξετάζεται είναι η εγκατάσταση ενός αστυνομικού τμήματος μέσα στο Λούβρο. «Θα ήθελα να ζητήσω από το υπουργείο Εσωτερικών να εξετάσει εάν αυτό είναι εφικτό», ανέφερε, τονίζοντας ότι η ασφάλεια του μουσείου αποτελεί προτεραιότητα μετά την κλοπή της Κυριακής. Η πρόταση αυτή έρχεται μετά την παραδοχή ότι οι αδυναμίες στην περιμετρική ασφάλεια είναι γνωστές και πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα.

Επιπλέον, η διευθύντρια επεσήμανε ότι παρά την πλήρη λειτουργία των εσωτερικών συναγερμών και των καμερών, οι εξωτερικές εγκαταστάσεις βιντεοεπιτήρησης παραμένουν πολύ ανεπαρκείς. Η κάμερα που καλύπτει την περιοχή της αίθουσας Απόλλων, απ’ όπου εισέβαλαν οι δράστες, δεν κάλυπτε το κρίσιμο μπαλκόνι. Η ντε Καρ δεσμεύτηκε ότι το νέο σχέδιο ασφαλείας θα περιλαμβάνει κάλυψη όλων των προσόψεων του μουσείου και θα αναβαθμίσει τον εξοπλισμό για την αποτροπή μελλοντικών επιθέσεων.

Μακροπρόθεσμα, το Λούβρο σχεδιάζει διπλασιασμό των καμερών στα 370 στρέμματα του συγκροτήματος και εκσυγχρονισμό του συστήματος εντοπισμού εισβολών. Η διευθύντρια τόνισε ότι το σχέδιο αυτό υλοποιείται χωρίς καθυστέρηση και διαφωνεί με τις επικρίσεις της προκαταρκτικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία ανέφερε καθυστερήσεις στην εφαρμογή μέτρων ασφάλειας μεταξύ 2019 και 2024.

Στα βραχυπρόθεσμα μέτρα περιλαμβάνονται επίσης μηχανήματα που εμποδίζουν τη στάθμευση οχημάτων γύρω από το μουσείο και η ενίσχυση της περιμετρικής ασφάλειας των γύρω δρόμων. Η ντε Καρ επισήμανε ότι η ληστεία αποτελεί «τεράστιο τραύμα» για το μουσείο και ότι το περιστατικό δεν ήταν αναπόφευκτο. Η δέσμευση της διοίκησης είναι να προστατεύσει την πολιτιστική κληρονομιά και να μην αφήσει να επαναληφθούν παρόμοια περιστατικά.

Η δημόσια δήλωση της προέδρου του Λούβρου είναι μια πρώτη σαφής απάντηση στα ερωτήματα για την ασφάλεια του μουσείου μετά τη ληστεία. Η προσπάθεια επικεντρώνεται στην αποτροπή εισβολών, στον εκσυγχρονισμό της τεχνολογίας παρακολούθησης και στη στενότερη συνεργασία με τις αρχές. Τα μέτρα αυτά φιλοδοξούν να δημιουργήσουν ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για τους επισκέπτες και τα ανεκτίμητα έργα τέχνης που φιλοξενούνται στο Λούβρο, διασφαλίζοντας παράλληλα την αξιοπιστία του μουσείου σε διεθνές επίπεδο.

Με την υλοποίηση αυτών των αλλαγών, το Λούβρο στοχεύει να συνδυάσει την πολιτιστική του αποστολή με την αυστηρή προστασία της συλλογής του, διατηρώντας την εμπιστοσύνη του κοινού και την ηγετική θέση του ανάμεσα στα κορυφαία μουσεία του κόσμου.

Με πληροφορίες από AFP