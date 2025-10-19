Ληστεία στο Λούβρο: Εξαφανίστηκαν «ανεκτίμητα» κοσμήματα του Ναπολέοντα σε επτά λεπτά

Το Λούβρο, το πιο διάσημο μουσείο του κόσμου και ένα από τα κορυφαία μνημεία του Παρισιού, τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού το πρωί της Κυριακής (19/10), μετά από ληστεία που σημειώθηκε μέσα στους χώρους του και οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμό του.

Η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ρασίντα Ντάτι, επιβεβαίωσε το περιστατικό, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στο σημείο μαζί με τις δυνάμεις της αστυνομίας και τους υπευθύνους του μουσείου. «Σημειώθηκε ληστεία σήμερα το πρωί κατά το άνοιγμα του μουσείου», ανέφερε σε ανάρτησή της.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νούνιεζ, η ληστεία διήρκεσε μόλις επτά λεπτά. Οι δράστες εισήλθαν από την πλευρά του Σηκουάνα, όπου γίνονται εργασίες συντήρησης, χρησιμοποιώντας ανυψωτική πλατφόρμα τοποθετημένη σε φορτηγό. Αφού έσπασαν ένα παράθυρο, κατευθύνθηκαν προς τη Γκαλερί του Απόλλωνα (Galerie d’Apollon) — το σημείο όπου φυλάσσεται η συλλογή των Γαλλικών Στέψεων και των Κοσμημάτων της Αυτοκρατορικής Οικογένειας του Ναπολέοντα.

Σύμφωνα με τη Le Parisien, οι ληστές άρπαξαν εννέα κοσμήματα, ανάμεσά τους ένα περιδέραιο, μια τιάρα και μια καρφίτσα, προτού διαφύγουν με δύο μοτοσικλέτες. Ένας τρίτος συνεργός τους, όπως αναφέρουν οι αρχές, παρέμεινε έξω από το μουσείο για να συντονίσει τη διαφυγή.

Η Le Monde μεταδίδει ότι οι δράστες έφτασαν λίγο πριν τις 9:30 το πρωί, χρησιμοποίησαν ανελκυστήρα φορτίων για να φτάσουν στην αίθουσα-στόχο, και φέρονται να ήταν οπλισμένοι με μικρά αλυσοπρίονα, σύμφωνα με πηγή της αστυνομίας.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο η επιχείρηση προκάλεσε σκηνές πανικού ανάμεσα στους επισκέπτες. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα, διακρίνονται άνθρωποι να τρέχουν μέσα στις αίθουσες, ενώ αστυνομικοί προσπαθούν να εισέλθουν από τις γυάλινες πόρτες της πυραμίδας χωρίς επιτυχία.

Το μουσείο ανακοίνωσε επίσημα στο X (Twitter) ότι θα παραμείνει κλειστό για «εξαιρετικούς λόγους», καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες.

Το Λούβρο έχει βρεθεί ξανά στο στόχαστρο ληστών στο παρελθόν — πιο γνωστή περίπτωση, η κλοπή της «Μόνα Λίζα» το 1911 από έναν πρώην εργαζόμενο του μουσείου, που την έκρυψε κάτω από το παλτό του και την έβγαλε από το κτίριο. Ο πίνακας βρέθηκε δύο χρόνια αργότερα στη Φλωρεντία.

Η σημερινή ληστεία, ωστόσο, θεωρείται από τις πιο τολμηρές στην ιστορία του ιδρύματος, με τις αρχές να μιλούν για «ανεκτίμητη απώλεια» και να εξετάζουν πιθανή οργανωμένη εγκληματική σπείρα πίσω από την επιχείρηση.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Με πληροφορίες από Skynews