Ληστεία στο Λούβρο: «Είδα έναν από τους εγκληματίες» - Οι πρώτες μαρτυρίες των υπαλλήλων

Υπάλληλοι στο Μουσείο του Λούβρου περιγράφουν για πρώτη φορά τα όσα βίωσαν την ημέρα της ληστείας.

Την Κυριακή (19/10), τέσσερις άγνωστοι εισέβαλαν στον χώρο του μουσείου και κατάφεραν να αποσπάσουν ιστορικά κοσμήματα, αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ.

«Κανείς δεν θα μπορούσε να είναι προετοιμασμένος», δήλωσε χαρακτηριστικά μία υπάλληλος.

«Ξαφνικά ακούσαμε έναν τεράστιο θόρυβο», είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter, δίνοντας την πρώτη μαρτυρία από συνάδερφό της που ήταν παρών στη σκηνή.

Η υπάλληλος και δύο συνάδελφοί της αρχικά νόμισαν ότι επρόκειτο για εξαγριωμένο επισκέπτη, αλλά ο ήχος δεν ήταν συνηθισμένος: «Ήταν ένας βουβός, ελαφρώς μεταλλικός ήχος».

Στην πραγματικότητα, εκείνη τη στιγμή οι διαρρήκτες χρησιμοποιούσαν τροχό για να σπάσουν ένα ενισχυμένο παράθυρο και να μπουν στην Αίθουσα του Απόλλωνα, όπου φυλάσσεται η συλλογή ιστορικών κοσμημάτων του Λούβρου.

Μέσα σε οκτώ λεπτά, η συμμορία άρπαξε θησαυρούς, ανάμεσά τους ένα κολιέ που ανήκε στη σύζυγο του Ναπολέοντα, Αυτοκράτειρα Μαρία-Λουίζα, και ένα διάδημα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, συζύγου του Ναπολέοντα Γ'.

Οι διαρρήκτες χρησιμοποίησαν μηχανική σκάλα στο πίσω μέρος ενός φορτηγού για να ανέβουν σε μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και να εισβάλουν στην αίθουσα.

Δύο τουρίστες έτρεξαν προς το μέρος τους πανικόβλητοι, είπε η υπάλληλος.

«Είδα έναν από τους εγκληματίες να γυρνά προς τα πίσω κρατώντας κάτι που μου φάνηκε σαν αλυσοπρίονο, τότε φώναξα στους συναδέλφους μου να φύγουν», θυμάται. Φώναξε δεύτερη φορά πως επρόκειτο για ληστεία και ότι έπρεπε να τρέξουν.

Ένας συνάδελφος έδωσε το σήμα κινδύνου μέσω ασυρμάτου και «ολοκληρώσαμε την εκκένωση των επισκεπτών χωρίς να συνειδητοποιούμε πλήρως τι ακριβώς συνέβαινε». Καθώς έφευγαν, έκλεισαν όλες τις πόρτες για να προστατεύσουν τις διπλανές αίθουσες.

Αναλογιζόμενη το περιστατικό, η υπάλληλος είπε: «Για εμάς ήταν απίστευτο ότι οι προθήκες θα μπορούσαν να σπάσουν... ποτέ δεν σκεφτήκαμε ότι υπήρχε τέτοιος κίνδυνος... κανείς δεν μπορεί να είναι προετοιμασμένος για κάτι τέτοιο».

Ληστεία στο Λούβρο: Πώς έδρασαν οι ληστές

Ένας άλλος υπάλληλος του μουσείου περιέγραψε τι συνέβη αμέσως μετά τη διαφυγή των δραστών.

Ένας φρουρός ασφαλείας μίλησε για μια πολύ έντονη μυρωδιά βενζίνης, καθώς έφτασε στο σημείο όπου η συμμορία είχε σταθμεύσει το φορτηγό της.

«Έτρεξα έξω, μέσα από τη [γυάλινη] πυραμίδα και πέρασα την αυλή... Έφτασα ακριβώς τη στιγμή που οι εγκληματίες έφευγαν με σκούτερ», είπε στο κανάλι BFMTV.

Οι δράστες είχαν διαρρήξει το ρεζερβουάρ καυσίμου του φορτηγού και κοντά υπήρχε φλόγιστρο. «Είναι ξεκάθαρο ότι σκόπευαν να βάλουν φωτιά στο όχημά τους. Πιστεύω πραγματικά ότι αποτρέψαμε το σχέδιό τους, γιατί διαφορετικά δεν θα είχαν αφήσει πίσω τόσο πολλά στοιχεία».

«Έχασαν μάλιστα ένα από τα κοσμήματα που σκόπευαν να κλέψουν — το στέμμα της [Αυτοκράτειρας] Ευγενίας έπεσε στο έδαφος.»

Ο φύλακας ασφαλείας και οι συνάδελφοί του ήταν οι πρώτοι που βρήκαν το στέμμα: «Δεν μπορώ να πω ότι χάρηκα, ειδικά αφού το αντικείμενο φαινόταν ξεκάθαρα κατεστραμμένο».

Η διευθύντρια του μουσείου, Λοράνς ντε Καρ, δήλωσε ότι το στέμμα της αυτοκράτειρας φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά όταν οι δράστες το ξεκόλλησαν από τη στενή σχισμή που είχαν ανοίξει με τον τροχό στη βιτρίνα.

Ενημέρωσε τη γαλλική Γερουσία αυτή την εβδομάδα ότι οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως θα είναι δυνατή μια «λεπτή αποκατάσταση» του κοσμήματος του 19ου αιώνα, διακοσμημένου με διαμάντια και σμαράγδια.

Ανησυχίες για την ασφάλεια του μουσείου

Παρότι οι Γάλλοι υπουργοί επιμένουν ότι τα μέτρα ασφαλείας του μουσείου λειτούργησαν σωστά εκείνη την ημέρα, η διευθύντρια του Λούβρου έκανε λόγο για χρόνια υποχρηματοδότησης και αποκάλυψε ότι υπήρχε μόνο μία εξωτερική κάμερα ασφαλείας, στραμμένη μάλιστα προς τη λάθος κατεύθυνση, στο σημείο από όπου έγινε η διάρρηξη.

Η επικριτική αυτή εκτίμηση επιβεβαιώθηκε και από τη φύλακα, η οποία διαμαρτυρήθηκε ότι «εδώ και καιρό νιώθουμε πως η κουλτούρα της ασφάλειας στο μουσείο έχει αρχίσει να φθίνει».

Με πληροφορίες από BBC