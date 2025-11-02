Ληστεία στο Λούβρο: «Έγινε από μικροεγκληματίες και όχι από επαγγελματίες» λέει η εισαγγελέας

Η ληστεία στο Λούβρο διαπράχθηκε από μικροεγκληματίες, υποστηρίζει η εισαγγελέας του Παρισιού.

Η κινηματογραφική ληστεία που σημειώθηκε στο Λούβρο, πραγματοποιήθηκε από μικροεγκληματίες και όχι από επαγγελματίες του οργανωμένου εγκλήματος, δήλωσε η Λορ Μπεκιό, μιλώντας στο ραδιόφωνο franceinfo.

«Δεν πρόκειται ακριβώς για καθημερινή παραβατικότητα, αλλά για έναν τύπο εγκληματικότητας που συνήθως δε συνδέουμε με τα ανώτερα κλιμάκια του οργανωμένου εγκλήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια ανέφερε ότι τα τέσσερα άτομα που έχουν συλληφθεί και κατηγορηθεί μέχρι στιγμής για την κλοπή κοσμημάτων αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, που συγκλόνισε τη Γαλλία αλλά και τον κόσμο, είναι «προφανώς ντόπιοι», κάτοικοι της περιοχής Σεν Σαν Ντενί, μιας φτωχής περιοχής βόρεια του Παρισιού.

Μάλιστα δύο από τους άνδρες υπόπτους, ήταν ήδη γνωστοί στην αστυνομία, καθώς είχαν πολλαπλές καταδίκες για κλοπές. Το Σάββατο, μια 38χρονη κατηγορήθηκε για συνεργεία σε οργανωμένη κλοπή και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος και ένας 37χρονος για κλοπή και εγκληματική συνωμοσία. Ωστόσο, οι ύποπτοι, των οποίων τα ονόματα δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, αρνούνται κάθε εμπλοκή. Η εισαγγελέας ανέφερε ότι οι δύο αυτοί ύποπτοι είναι ζευγάρι και έχουν παιδιά, χωρίς όμως να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Οι δύο άνδρες που είχαν συλληφθεί εξαρχής, έχουν ήδη κατηγορηθεί για κλοπή και εγκληματική συνωμοσία, καθώς σύμφωνα με τις Αρχές «αναγνώρισαν εν μέρει» τη συμμετοχή τους στη ληστεία.

Υπενθυμίζεται ότι επτά από τα κλοπιμαία κοσμήματα δεν έχουν βρεθεί και υπάρχει φόβος ότι έχουν ήδη μεταφερθεί στο εξωτερικό, αν και η εισαγγελέας της υπόθεσης δηλώνει αισιόδοξη ότι μπορούν να ανακτηθούν άθικτα.

Μετά το περιστατικό, έχουν ενισχυθεί τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τα πολιτιστικά ιδρύματα της Γαλλίας, ενώ μετά τη ληστεία το μουσείο του Λούβρου έχει μεταφέρει ορισμένα από τα πιο πολύτιμα κοσμήματά του στην Τράπεζα της Γαλλίας.

