Ληστεία στο Λούβρο: «Αποτύχαμε» - To «κατηγορώ» στη γαλλική κυβέρνηση για την ασφάλεια των μουσείων

Η γαλλική κυβέρνηση δέχεται αυξανόμενη πίεση για τα ζητήματα ασφάλειας των μουσείων, καθώς η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά τους δράστες, που μέσα σε λίγα λεπτά έκλεψαν ανεκτίμητα κοσμήματα από το Λούβρο.

«Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι αποτύχαμε, αφού κάποιοι κατάφεραν να παρκάρουν έναν ανυψωτικό γερανό στη μέση του Παρισιού, να ανεβούν σε αυτόν μέσα σε λίγα λεπτά, να αρπάξουν ανεκτίμητα κοσμήματα και να δώσουν μια φρικτή εικόνα της Γαλλίας», δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν, στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter σήμερα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ανέφερε ότι η αστυνομία προσπαθεί να διαπιστώσει ποιοι βρίσκονται πίσω από την επαγγελματικά εκτελεσμένη ληστεία, την ώρα που μία ομάδα 60 ερευνητών εργάζεται, εκτιμώντας πως πρόκειται για σχέδιο οργανωμένης εγκληματικής συμμορίας.

Οι δράστες έκλεψαν εννέα κοσμήματα του 19ου αιώνα, ανάμεσά τους και το στέμμα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο τους έπεσε και υπέστη φθορές κατά τη διαφυγή τους. Το στέμμα είναι διακοσμημένο με 1.354 διαμάντια και 56 σμαράγδια.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός διερωτάται το γιατί τα παράθυρα του μουσείου δεν ήταν επαρκώς ασφαλισμένα.

Κάποια από τα κοσμήματα που εκλάπησαν από τη Γκαλερί Απόλλων του Λούβρου / Guardian

Πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις για τη ληστεία στο Λούβρο

Η ακροδεξιά χαρακτήρισε τη ληστεία "ταπείνωση" για τη Γαλλία. «Πόσο μακριά θα φτάσει η αποσύνθεση του κράτους;» αναρωτήθηκε ο αρχηγός του κόμματος Εθνική Συσπείρωση, Ζορντάν Μπαρντελά, στα social media, χαρακτηρίζοντας τη ληστεία ως «αφόρητη ταπείνωση για τη χώρα μας».

Μετά και από αρκετές άλλες ληστείες σε γαλλικά μουσεία τους τελευταίους μήνες, ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, παραδέχτηκε ότι η ασφάλεια των μουσείων αποτελεί «σημαντικό αδύναμο σημείο».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε δική του ανάρτηση στα social media, ξεκαθάρισε ότι γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες τόσο για τη σύλληψη των δραστών, όσο και την ανάκτηση των κλοπιμαίων.

Η κατάσταση στο Λούβρο

Το υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε όταν άνοιξαν οι προθήκες και ότι οι φύλακες του μουσείου ακολούθησαν άμεσα το πρωτόκολλο ασφαλείας.

Καθώς εντείνονται οι ερωτήσεις για την ασφάλεια του Λούβρου, το οποίο εκθέτει περισσότερα από 35.000 έργα, τα σωματεία εργαζομένων προειδοποιούν πως δεν επενδύονται αρκετά κονδύλια στο προσωπικό και την ασφάλεια των πολιτιστικών χώρων της Γαλλίας.

«Οι συλλογές δεν είναι ασφαλείς, οι επισκέπτες δεν είναι ασφαλείς και ούτε το προσωπικό», δήλωσε ο Ιβάν Ναβαρό, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του πολιτιστικού τομέα του αριστερού συνδικάτου CGT. Τόνισε πως οι περικοπές των τελευταίων ετών έχουν οδηγήσει σε έλλειψη προσωπικού ασφαλείας στους χώρους πολιτισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ραδιοφωνικός σταθμός France Inter απέκτησε προσχέδιο έκθεσης κρατικού ελεγκτικού οργάνου που αναμένεται να δημοσιευθεί τον επόμενο μήνα.

Σε αυτό γίνεται λόγος για σημαντικές και επίμονες καθυστερήσεις στην αναβάθμιση του εξοπλισμού του Λούβρου, ενώ επισημαίνεται η έλλειψη καμερών ασφαλείας σε πολλές αίθουσες.

Σύμφωνα με το France Inter, όταν η νέα διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, ανέλαβε το 2021, είχε ζητήσει από την αστυνομία του Παρισιού να πραγματοποιήσει έλεγχο ασφαλείας. Το τρέχον σχέδιο αναμόρφωσης του μουσείου περιλαμβάνει ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.

Με πληροφορίες από Guardian