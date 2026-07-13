Ληστεία στο Λούβρο: Απολογήθηκαν οι φερόμενοι δράστες - «Δεν είναι άνθρωποι που αστειεύονται»

Δύο άνδρες που θεωρούνται ύποπτοι για τη ληστεία στο μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι τον περασμένο Οκτώβριο φέρεται να είπαν στους ανακριτές ότι ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» της διάρρηξης ήταν απογοητευμένος από τη λεία και πίστευε ότι «θα μπορούσαν να είχαν πάρει περισσότερα».

Η γαλλική εφημερίδα Le Monde επικαλέστηκε απομαγνητοφωνημένες καταθέσεις των δύο φερόμενων ως δραστών, οι οποίοι ανακρίθηκαν τον περασμένο μήνα. Οι καταθέσεις αυτές προσφέρουν λεπτομερή εικόνα της διάρρηξης που έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο και οδήγησε ακόμη και στην παραίτηση της διευθύντριας του μουσείου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εφημερίδα, οι ύποπτοι, που κατονομάζονται ως Abdoulaye N και Ghelamallah A, ισχυρίστηκαν ότι εισέβαλαν στην Αίθουσα του Απόλλωνα (Apollo Gallery) του Λούβρου κατ' εντολή ενός πελάτη, του οποίου αρνήθηκαν να αποκαλύψουν την ταυτότητα, φοβούμενοι για την ασφάλεια των οικογενειών τους.

Οι δύο άνδρες άρπαξαν οκτώ κοσμήματα, μεταξύ των οποίων τιάρες, μία καρφίτσα, περιδέραια και σκουλαρίκια. Ωστόσο, κατά τη διαφυγή τους, τους έπεσε ένα στέμμα διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους, το οποίο είχε φορέσει τον 19ο αιώνα η Αυτοκράτειρα Ευγενία, σύζυγος του Ναπολέοντα Γ΄.

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«Ναι, εγώ ήμουν, μου έπεσε από την τσάντα», φέρεται να παραδέχθηκε ο Abdoulaye N, προσθέτοντας, όταν οι ανακριτές του έδειξαν φωτογραφία του σοβαρά κατεστραμμένου στέμματος: «Αυτό που κάναμε δεν ήταν σωστό. Είναι πολύ σοβαρό».

Είπε ακόμη ότι οι δυο τους παρέδωσαν τα υπόλοιπα κλοπιμαία στον φερόμενο ως «εγκέφαλο» της ληστείας, ο οποίος «δεν ήταν ευχαριστημένος» με το αποτέλεσμα. «Πίστευε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει περισσότερα», είπε στους ανακριτές.

Και οι δύο κατέθεσαν ότι προσλήφθηκαν μόλις δύο ή τρεις ημέρες πριν από τη διάρρηξη και ότι τους έδειξαν ένα βίντεο που είχε τραβηχτεί μέσα στην αίθουσα, στο οποίο φαίνονταν οι προθήκες με τα ναπολεόντεια κοσμήματα, ώστε να προετοιμαστούν για τη ληστεία.

Ο Abdoulaye N φέρεται να είπε ότι είχαν λάβει σαφή εντολή: «Σπάστε τα τζάμια και πάρτε τα κοσμήματα από τις προθήκες.»

Πρώην σταρ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με πάθος για τις μοτοσικλέτες, ο Abdoulaye N δήλωσε ότι βρισκόταν σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση και ότι του είχαν υποσχεθεί αμοιβή 15.000 έως 20.000 ευρώ για τη συμμετοχή του στη διάρρηξη.

«Ίσως και περισσότερα, ανάλογα με το πόσα χρήματα θα απέφερε η ληστεία», εξήγησε ο ίδιος.

Όπως είπε, το κίνητρο του φερόμενου εντολέα ήταν καθαρά οικονομικό και σχεδίαζε να μεταπωλήσει τα κλεμμένα κοσμήματα. «Ήξερα ότι θα λήστευα το Λούβρο», φέρεται να είπε στους ανακριτές.

«Αν το γνώριζα, δεν θα είχα πατήσει ποτέ το πόδι μου εκεί»

Αντίθετα, ο Ghelamallah A ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τον πραγματικό στόχο. Όπως είπε, του είχαν παρουσιάσει την αποστολή ως διάρρηξη σε «ένα κοσμηματοπωλείο όπου κατασκευάζουν κοσμήματα στο Παρίσι» και όχι στο πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου.

«Αν το γνώριζα, δεν θα είχα πατήσει ποτέ το πόδι μου εκεί», είπε, προσθέτοντας ότι είχε συμφωνήσει αμοιβή 20.000 έως 25.000 ευρώ.

Αφού απέκτησαν πρόσβαση σε μπαλκόνι του πρώτου ορόφου μέσω ανελκυστήρα μεταφοράς επίπλων, οι δύο άνδρες φέρονται να έσπασαν το παράθυρο της Αίθουσας του Απόλλωνα, μπήκαν στο μουσείο και άρχισαν να κόβουν τα τζάμια δύο προθηκών.

«Όταν μπήκαμε, δεν υπήρχε κανείς. Επικρατούσε σκοτάδι και μόνο τα φώτα στις προθήκες ήταν αναμμένα», φέρεται να είπε ο Abdoulaye N.

«Από μακριά έβλεπα την ασφάλεια να κινείται πίσω από μια πόρτα ή κάτι παρόμοιο.»

Πρόσθεσε ότι γνώριζαν πως ο χρόνος ήταν περιορισμένος.

«Έπρεπε να πάρουμε όσο περισσότερα κοσμήματα μπορούσαμε. Αν μέναμε πάνω από τρία λεπτά, ξέραμε ότι έπρεπε να φύγουμε, διαφορετικά θα μας εντόπιζαν. Κατά τη γνώμη μου, αργήσαμε περισσότερο απ' όσο έπρεπε», είπε στους ανακριτές.

«Δεν είναι άνθρωποι που αστειεύονται»

Τόσο ο Abdoulaye N όσο και ο Ghelamallah A δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τι απέγιναν τα κοσμήματα μετά τη ληστεία, αλλά αρνήθηκαν να δώσουν στους ανακριτές στοιχεία για την ταυτότητα του φερόμενου ως «εγκεφάλου» ή άλλων συνεργών, επικαλούμενοι φόβο για αντίποινα.

«Δεν είναι άνθρωποι που αστειεύονται», είπε ο Ghelamallah A.

Ο Abdoulaye N εμφανίστηκε εξίσου επιφυλακτικός: «Δεν με απείλησαν άμεσα, αλλά δέχθηκα τηλεφωνήματα απ' έξω ενώ βρισκόμουν υπό κράτηση. Μου είπαν να κρατήσω το στόμα μου κλειστό».

Η Le Monde επισημαίνει ότι οι ανακριτές δεν έχουν επιβεβαιώσει πως οι διαρρήκτες ενεργούσαν πράγματι για λογαριασμό κάποιου άλλου.

Με πληροφορίες από Guardian