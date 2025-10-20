Ληστεία στο Λούβρο: Ανακτήθηκε κράνος, και γάντι - Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι λεγόμενοι «επίλεκτοι» της γαλλικής αστυνομίας έχουν αναλάβει την εξιχνίαση της «κλοπής του αιώνα» στο Λούβρο του Παρισιού, όπου το πρωί της Κυριακής, τέσσερις περίπου δράστες έφυγαν από το μουσείο με κοσμήματα του 19ου αιώνα από την αίθουσα «Απόλλων».

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως οι Αρχές καταφέρουν, κατά τη διάρκεια των ερευνών τους, να ανακτήσουν ένα γάντι, ένα κράνος και μία μοτοσικλέτα, εξετάζοντας τον «ρόλο» τους στη ληστεία στο Λούβρο, όπου η αξία των κλοπιμαίων χαρακτηρίζεται ως «ανεκτίμητη».

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι ερευνητές έχουν νέα στοιχεία, καθώς βρήκαν ένα κράνος μοτοσικλέτας που ανήκε σε έναν από τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο.

Λούβρο: Πώς έφτασαν στο μουσείο οι δράστες

Υπενθυμίζεται ότι δύο από τους δράστες έφτασαν στο Λούβρο με δύο σκούτερ, ενώ και οι τέσσερις έφυγαν με τα ίδια δίκυκλα. Όπως έγινε γνωστό, τα τελευταία στοιχεία αναλύονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν φέρουν βιολογικό υλικό τύπου DNA.

Οι ερευνητές ανέκτησαν επίσης ένα γάντι, που βρέθηκε στο καλάθι όπως και το κράνος, και τα κλειδιά του φορτηγού που ήταν εξοπλισμένο με ανελκυστήρα που χρησιμοποιούσαν οι εγκληματίες για να έχουν πρόσβαση στο μπαλκόνι και τα παράθυρα της αίθουσας στο γαλλικό μουσείο, όπου έλαβε χώρα η «ληστεία του αιώνα».

Την ίδια ώρα, ειδικοί και διευθυντές οίκων δημοπρασίας χαρακτηρίζουν «πολύ δύσκολη» την κατάσταση των τεσσάρων διαρρηκτών που αναζητούνται για την κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο, στο Παρίσι, το πρωί της Κυριακής (19/10).

Οι ίδιοι αναφέρουν πως τα κοσμήματα του 19ου αιώνα, ανάμεσά τους και το στέμμα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο έπεσε από τους διαρρήκτες και υπέστη φθορές κατά τη διαφυγή τους, δεν μπορούν να πωληθούν «αυτούσια», οπότε προσέφυγαν σε τρία βασικά σενάρια για το πού μπορεί να καταλήξουν τα κλοπιμαία από το Λούβρο.

Πρώτο βασικό σενάριο, που εξετάζουν μεταξύ άλλων και οι Αρχές, είναι τα κλοπιμαία να καταλήξουν σε ιδιώτη συλλέκτη, ο οποίος με τη σειρά του μπορεί να τα «αποθηκεύσει» σε κάποιο δωμάτιο ή θησαυροφυλάκιο, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βρεθούν ποτέ.

Ληστεία στο Λούβρο: Το σενάριο των λύτρων

Ως δεύτερο σενάριο εξετάζεται το γεγονός οι διαρρήκτες της «ληστείας του αιώνα» να ζητήσουν λύτρα σε κρυπτονομίσματα. Όπως έκανε γνωστό το Mega, έχει ξαναγίνει στο παρελθόν και μέσω της ψηφιακής μορφής, είναι πιο δύσκολο να εντοπιστεί ο παραλήπτης και η προέλευσή του.

Μάλιστα, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι δράστες της ληστείας στο Λούβρο να πουλήσουν τα κλοπιμαία στο «σκοτεινό διαδίκτυο» (dark web), με συνέπεια -και πάλι- να γίνει πιο δύσκολος ο εντοπισμός των πολύτιμων «πετρών».

Το τρίτο σενάριο είναι οι δράστες να αποσυναρμολογήσουν τα κλοπιμαία, δηλαδή να βγάλουν τα διαμάντια και τα ζαφείρια και στη συνέχεια να τα μεταπωλήσουν σε ιδιώτες συλλέκτες.

Με πληροφορίες από Le Parisien