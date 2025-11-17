Ληστεία σε αποθήκη της Louis Vuitton στη Ρώμη: Έπεσαν με το αυτοκίνητο σε βιτρίνα

Διάρρηξη σε αποθήκη του πολυτελούς οίκου μόδας Louis Vuitton, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (17/11) στο κέντρο της Ρώμης, με τους τρεις δράστες να «μπαίνουν» στο κατάστημα χρησιμοποιώντας το όχημά τους.

Όπως έγινε γνωστό από τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, λίγο μετά τη 01:30 το πρωί, μία ομάδα, περίπου, τριών ληστών διέρρηξε το κατάστημα της Louis Vuitton της οδού Μάριο ντε Φιόρι, λίγα μέτρα από την οδό Κοντόντι, έναν από τους πιο γνωστούς και εμπορικούς δρόμους της Ρώμης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τρεις κουκουλοφόροι έριξαν το όχημά τους στη βιτρίνα, στη συνέχεια κατάφεραν να σηκώσουν το ρολό ασφαλείας και να μπουν στο κατάστημα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα άρπαξαν πανάκριβα είδη και εξαφανίστηκαν.

Αστυνομικοί και κλιμάκιο της εγκληματολογικής υπηρεσίας έφτασαν άμεσα στο σημείο, ξεκινώντας έρευνες για τον εντοπισμό στοιχείων που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση της σπείρας. Η αξία των κλοπιμαίων δεν έχει υπολογιστεί ακόμη.

Οι αρχές εξετάζουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής, ενώ δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η ληστεία να ήταν άρτια οργανωμένη και σχεδιασμένη σε κάθε της λεπτομέρεια.

Με πληροφορίες από ANSA