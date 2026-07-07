Λισαβόνα: Λεωφορείο έπεσε σε στάση - Δύο θύματα και 20 τραυματίες

Δύο γυναίκες σκοτώθηκαν και ακόμη 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν, όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στα δυτικά προάστια της Λισαβόνας.

Σύμφωνα με τις πορτογαλικές αρχές, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα το λεωφορείο να πέσει πάνω σε ανθρώπους που περίμεναν στη στάση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στον δήμο Σίντρα. Ο διοικητής της τοπικής αστυνομίας, Φρανσίσκο Άλβες, δήλωσε σε πορτογαλικά μέσα ότι τα δύο θύματα περίμεναν το λεωφορείο όταν παρασύρθηκαν από το όχημα.

Σύμφωνα με την υπηρεσία άμεσης βοήθειας, οι δύο γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας 30 έως 40 ετών.

Ο προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για τρεις σοβαρά τραυματίες. Στο σημείο κινητοποιήθηκε μεγάλη δύναμη διασωστών, ενώ αναπτύχθηκε και μονάδα ψυχολογικής υποστήριξης.

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, δήλωσε συγκλονισμένος για το δυστύχημα με ανάρτησή του στο X.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ