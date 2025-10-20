Λισαβόνα: «Εκτός προδιαγραφών» το καλώδιο που συνέδεε τα δύο βαγόνια του τελεφερίκ

Γνωστή έγινε σήμερα η προκαταρκτική έκθεση της Υπηρεσίας Ερευνών των Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Δυστυχημάτων (GPIAAF) της Πορτογαλίας σχετικά με το εκτροχιασμό του τελεφερίκ «Γκλόρια» στη Λισαβόνα, από τον οποίο έχασαν τη ζωή τους δεκάδες άνθρωποι.

Το καλώδιο, που συνέδεε τα δύο βαγόνια του τελεφερίκ στη Λισαβόνα «δεν ήταν σύμφωνο με τους κανονισμούς», κατέληξε το πόρισμα της έκθεσης της σχετικής Υπηρεσίας σε ό,τι αφορά το πολύνεκρο δυστύχημα του περασμένου Σεπτεμβρίου.

«Το καλώδιο δεν συμμορφωνόταν με τις προδιαγραφές που ισχύουν στην CCFL για χρήση στο του τελεφρίκ Γκλόρια» ανέφερε η 35σέλιδη έκθεση.

Λισαβόνα: Η πρόταση της Υπηρεσίας

Η Υπηρεσία συνέστησε επίσης να παραμείνουν ακινητοποιημένα όλα τα υπόλοιπα τελεφερίκ της πρωτεύουσας, ώστε να διασφαλιστεί ότι διαθέτουν συστήματα πέδησης και καλωδιώσεις εντός των προδιαγραφών, «ικανές να ακινητοποιήσουν τα βαγόνια στην περίπτωση που σπάσει το καλώδιο».

Τα τελεφερίκ της Λισαβόνας έχουν διακόψει τη λειτουργία τους μετά το δυστύχημα της 3ης Σεπτεμβρίου.

Η τελική έκθεση της υπηρεσίας, η οποία θα περιλαμβάνει συστάσεις για την ασφάλεια, αναμένεται εντός του επόμενου έτους, αν και μια ενδιάμεση έκθεση θα μπορούσε να ενημερώσει το κοινό για την πρόοδο της έρευνας.