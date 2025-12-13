Λιονέλ Μέσι: Χάος στην έναρξη της περιοδείας του στην Ινδία - Eξαγριωμένοι φίλαθλοι πετούσαν καθίσματα

Με χαοτικό τρόπο ξεκίνησε η περιοδεία του Λιονέλ Μέσι σήμερα στην Ινδία.

Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στην Ινδία στο πλαίσιο περιοδείας, κατά την οποία έχει προγραμματιστεί να παραστεί σε συναυλίες, ακαδημίες ποδοσφαίρου για νέους, τουρνουά padel, αλλά και να εγκαινιάσει φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες σε εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Καλκούτα, το Χαϊντεραμπάντ, τη Μουμπάι και το Δελχί.

Σύμφωνα με ινδικά μέσα ενημέρωσης, ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 ερχικά βρέθηκε στο στάδιο Salt Lake της Καλκούτα και περπάτησε στον αγωνιστικό χώρο χαιρετώντας τους φιλάθλους.

Ωστόσο, βρισκόταν συνεχώς περικυκλωμένος από μεγάλο αριθμό ανθρώπων και αποχώρησε μόλις 20 λεπτά μετά την άφιξή του

Η κίνησή του φαίνεται όμως να εξαγρίωσε το κοινό και οι φίλαθλοι άρχισαν να ξηλώνουν καθίσματα και να τα εκτοξεύουν στον αγωνιστικό χώρο.

Αναλυτικότερα, βίντεο δείχνουν φιλάθλους να πετούν στον αγωνιστικό χώρο και στον στίβο ξηλωμένα καθίσματα και άλλα αντικείμενα, ενώ αρκετοί είχαν σκαρφαλώσει στα κιγκλιδώματα που περιβάλλουν το γήπεδο και εκτόξευαν αντικείμενα.

«Μόνο πολιτικοί και ηθοποιοί βρίσκονταν γύρω από τον Μέσι, γιατί τότε μας κάλεσαν;» δήλωσε φίλαθλος στο πρακτορείο ANI.

«Πληρώσαμε εισιτήριο 12.000 ρουπίες (100 λίρες), αλλά δεν μπορέσαμε καν να δούμε το πρόσωπό του», ξέσπασε.

Με πληροφορίες από Guardian