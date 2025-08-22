Λιμός στη Γάζα: Φορέας του ΟΗΕ επιβεβαιώνει για πρώτη φορά την πείνα

Λιμός έχει επιβεβαιωθεί για πρώτη φορά στην Πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τον διεθνή φορέα Integrated Food Security Phase Classification (IPC), που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της επισιτιστικής ασφάλειας.

Ο IPC αναβάθμισε την κατηγοριοποίησή του στη Φάση 5, το υψηλότερο και πιο σοβαρό επίπεδο στην κλίμακα οξείας επισιτιστικής ανασφάλειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο λιμός έχει επιβεβαιωθεί στην περιοχή της Γάζας που περιλαμβάνει την Πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές, ενώ προβλέπεται ότι οι «καταστροφικές συνθήκες» θα επεκταθούν έως τα τέλη Σεπτεμβρίου στη Ντέιρ αλ-Μπάλαχ και τη Χαν Γιουνίς.

Υπενθυμίζεται ότι ο IPC δεν προχωρά ο ίδιος σε επίσημη κήρυξη λιμού, αλλά παρέχει τις αναλύσεις που επιτρέπουν σε κυβερνήσεις, οργανισμούς και υπηρεσίες να εκδίδουν σχετικές δηλώσεις ή ανακοινώσεις.

Ο λιμός στη Γάζα είναι «απολύτως ανθρωπογενής», αναφέρει η έκθεση του Integrated Food Security Phase Classification (IPC), που δημοσιεύθηκε σήμερα Παρασκευή 22 Αυγούστου, προσθέτοντας ότι μπορεί να «ανασταλεί και να αναστραφεί». «Η ώρα για συζητήσεις και δισταγμούς έχει παρέλθει, η πείνα είναι παρούσα και εξαπλώνεται ραγδαία», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.

Το IPC = μια παγκόσμια πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν υπηρεσίες του ΟΗΕ, ανθρωπιστικές οργανώσεις και κυβερνήσεις - αποτελεί τον βασικό μηχανισμό της διεθνούς κοινότητας για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το αν συντρέχει περίπτωση λιμού. Η έκθεση, 59 σελίδων, τονίζει ότι «δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι απαιτείται άμεση και σε μεγάλη κλίμακα ανταπόκριση».

«Οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση - ακόμη και μερικών ημερών - θα οδηγήσει σε μια απολύτως απαράδεκτη κλιμάκωση της θνησιμότητας που συνδέεται με τον λιμό», προειδοποιεί το κείμενο.

Ισραήλ: Η έκθεση είναι ψευδής και βασίζεται σε μεροληπτικά και αποσπασματικά στοιχεία

Από την πλευρά του, το Ισραήλ δηλώνει ότι «απορρίπτει κατηγορηματικά» τα ευρήματα της τελευταίας έκθεσης του IPC, «ιδίως τον ισχυρισμό περί λιμού στην Πόλη της Γάζας».

Στην ανακοίνωση του COGAT (Coordination of Government Activities in the Territories), της στρατιωτικής αρχής που είναι υπεύθυνη για την ανθρωπιστική βοήθεια, αναφέρεται ότι «η έκθεση είναι ψευδής και βασίζεται σε μεροληπτικά και αποσπασματικά στοιχεία, καθώς και σε επιφανειακές πληροφορίες που προέρχονται από τη Χαμάς, μια τρομοκρατική οργάνωση».

Η ανακοίνωση χαρακτηρίζει επίσης την αξιολόγηση του IPC «μονόπλευρη», υποστηρίζοντας ότι αγνοεί τις «εκτεταμένες ανθρωπιστικές προσπάθειες που καταβάλλονται στη Γάζα».