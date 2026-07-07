Λίμνη Κόμο: Πρόστιμα έως 200 ευρώ σε τουρίστες που κυκλοφορούν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα

Πρόστιμα έως 200 ευρώ επιβάλλει η Βαρένα, ένα μικρό χωριό στη λίμνη Κόμο, σε επισκέπτες που κυκλοφορούν χωρίς μπλούζα ή με μαγιό έξω από την παραλία. Οι νέοι κανόνες εντάσσονται στην προσπάθεια των τοπικών αρχών να περιορίσουν συμπεριφορές που, όπως λένε, επιβαρύνουν την καθημερινότητα των κατοίκων και αλλοιώνουν την εικόνα του χωριού.

Η Βαρένα, που έχει περίπου 650 μόνιμους κατοίκους, δέχεται κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες. Η αύξηση του τουρισμού έχει οδηγήσει τις αρχές στην υιοθέτηση νέων περιορισμών, με στόχο να διατηρηθεί η τάξη στους δημόσιους χώρους και να προστατευτεί η ηρεμία του χωριού.

Η κυκλοφορία χωρίς μπλούζα ή με μαγιό επιτρέπεται μόνο στις παραλίες της λίμνης και στις βόλτες με σκάφος στη λίμνη Κόμο. Όσοι δεν συμμορφώνονται κινδυνεύουν με πρόστιμα από 50 έως 200 ευρώ.

Λίμνη Κόμο: Περιορισμοί και στα γκρουπ των τουριστών

Οι νέοι κανόνες δεν αφορούν μόνο την ενδυμασία. Τα οργανωμένα γκρουπ δεν μπορούν πλέον να ξεπερνούν τα 25 άτομα, ενώ οι ξεναγοί απαγορεύεται να χρησιμοποιούν μεγάφωνα. Οι αρχές θέλουν επίσης να αποφύγουν τον συνωστισμό στα στενά πλακόστρωτα δρομάκια του χωριού.

«Η Βαρένα είναι ένα υπέροχο χωριό και είμαστε περήφανοι που υποδεχόμαστε κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο», δήλωσε ο δήμαρχος Μάουρο Μαντσόνι. «Ωστόσο, η ποιότητα ζωής των κατοίκων μας δεν μπορεί να θυσιάζεται στον βωμό του μαζικού τουρισμού».

Τα μέτρα εφαρμόζονται εδώ και λίγες ημέρες και, σύμφωνα με ιταλικά μέσα, φαίνεται να έχουν γίνει δεκτά θετικά από αρκετούς κατοίκους, ιδιαίτερα ο κανόνας για την ενδυμασία.

«Στην παραλία μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά όταν περπατάς στο χωριό και μπαίνεις σε καταστήματα, εστιατόρια, εκκλησίες ή στην πλατεία, πρέπει να είσαι ντυμένος αξιοπρεπώς», δήλωσε ιδιοκτήτης καταστήματος στο TGCom24 του ομίλου Mediaset.

Η Βαρένα δεν είναι η μόνη περιοχή της Ιταλίας που επιβάλλει κανόνες στους επισκέπτες, καθώς αρκετοί δημοφιλείς προορισμοί προσπαθούν τα τελευταία χρόνια να διαχειριστούν τις συνέπειες του υπερτουρισμού.

Το 2022, ο τότε δήμαρχος του Σορέντο είχε επιβάλει βαριά πρόστιμα σε όσους κυκλοφορούσαν με μαγιό ή χωρίς μπλούζα στο κέντρο της πόλης, κάνοντας λόγο για συμπεριφορά που έβλαπτε την εικόνα της. Στο Πορτοφίνο, στη Λιγουρία, οι αρχές απαγόρευσαν το 2023 τις selfies σε συγκεκριμένα σημεία και δημιούργησαν ζώνες όπου οι τουρίστες δεν επιτρέπεται να στέκονται για πολλή ώρα, ώστε να μειωθεί ο συνωστισμός.

Με πληροφορίες από Guardian