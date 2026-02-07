Lil Jon: Νεκρός εντοπίστηκε ο 27χρονος γιος του Αμερικανού ράπερ

Λίγες ημέρες αφότου έγινε γνωστό ότι ο γιος του Αμερικανού ράπερ Lil Jon - κατά κόσμον Τζόναθαν Σμιθ - αγνοείται στη Τζόρτζια των ΗΠΑ, ο 27χρονος Νέιθαν Σμιθ βρέθηκε νεκρός κοντά στο σπίτι του στις 6 Φεβρουαρίου.

«Είμαι συντετριμμένος από την τραγική απώλεια του γιου μας, Νέιθαν Σμιθ», ανέφερε ο Lil Jon σε δήλωσή του στο E! News. «Η μητέρα του, Νικόλ Σμιθ, κι εγώ είμαστε βαθιά συγκλονισμένοι».

«Ο Νέιθαν ήταν ο πιο καλοσυνάτος άνθρωπος που θα μπορούσε να γνωρίσει κανείς», συνέχισε. «Ήταν απίστευτα δοτικός, προσεκτικός, ευγενικός, παθιασμένος και ζεστός άνθρωπος – αγαπούσε την οικογένειά του και τους φίλους του με όλη του την ψυχή».

Ο 55χρονος καλλιτέχνης αναφέρθηκε και στα επιτεύγματα του μοναχογιού του, όπως την αποφοίτησή του από το New York University και την πορεία του ως μουσικού παραγωγού, καλλιτέχνη και ηχολήπτη.

«Αγαπούσαμε τον Νέιθαν με όλη μας την καρδιά και είμαστε απίστευτα περήφανοι για εκείνον», προστίθεται στη δήλωση. «Ήταν αγαπητός και εκτιμημένος και μας παρηγορεί το γεγονός ότι στις τελευταίες μας στιγμές μαζί του του εκφράσαμε ακριβώς αυτά τα συναισθήματα».

Το Milton Police Department επιβεβαίωσε την εξέλιξη με ανάρτησή του στο Facebook στις 6 Φεβρουαρίου, δημοσιοποιώντας το χρονολόγιο της έρευνας που ξεκίνησε μετά τη δήλωση εξαφάνισης του Νέιθαν στις 3 Φεβρουαρίου. Οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνες όταν διαπίστωσαν ότι ο 27χρονος «είχε φύγει από την κατοικία του υπό ασυνήθιστες συνθήκες και δεν μπορούσε να εντοπιστεί».

«Αφού δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί ο κ. Σμιθ, οι ομάδες επέκτειναν τις έρευνες σε λίμνη του πάρκου Mayfield, κοντά στην κατοικία του στο Μίλτον», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Στις 6 Φεβρουαρίου 2026, περίπου στις 11:53 π.μ., δύτες της Cherokee County Fire Department εντόπισαν και ανέσυραν μία σορό από τη λίμνη».

Παρότι αναμένεται η επίσημη ταυτοποίηση από το Fulton County Medical Examiner's Office, οι Αρχές εκτιμούν ότι η σορός ανήκει στον Νέιθαν Σμιθ.

«Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας», προσθέτει η ανακοίνωση. «Ωστόσο, το Τμήμα Ποινικών Ερευνών της Αστυνομίας του Μίλτον θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει την υπόθεση ως ανοιχτή και ενεργή έρευνα».

